Отправкой на учебу за рубеж займется фонд "Эл-юрт умиди"

Фонд станет правопреемником Фонда президента "Истеъдод" по организации повышения квалификации, стажировок и обучения стипендиатов за рубежом по всем правам, обязательствам и договорам, включая международные.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Центр по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками при МИД Узбекистана преобразован в Фонд "Эл-юрт умиди" ("Надежда народа") по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками при Кабинете министров, следует из указа президента республики.

Фонд станет правопреемником Фонда президента "Истеъдод" по организации повышения квалификации, стажировок и обучения стипендиатов за рубежом по всем правам, обязательствам и договорам, включая международные. Напомним, весной этого года вместо фонда "Истеъдод" был создан Центр по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками при МИД Узбекистана.

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Новый фонд "Эл-юрт умиди" займется установлением связей с соотечественниками, имеющими ценный научный и практический опыт, работающими в престижных зарубежных научно-исследовательских, образовательных и медицинских учреждениях. Также его сотрудники создадут и будут вести электронный реестр таких соотечественников, чтобы к нему в любой момент могли обратиться кадровые службы государственных органов.

Президент поручил фонду проводить отбор и организовывать подготовки по программам магистратуры и докторантуры, а также повышения квалификации и стажировки для перспективных специалистов в сферах образования, здравоохранения, экономики и государственного управления.

"Эл-юрт умиди" будет налаживать связи и привлекать международные организации и государственные структуры зарубежных стран и негосударственные организации к сотрудничеству в различных сферах.

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Стипендиаты фонда, прошедшие при его финансовом содействии обучение по программам магистратуры или докторантуры, повышения квалификации, стажировки за рубежом, будут обязаны отработать в республике срок, определенный в заключенном со стипендиатом договоре.

Государственной инспекции по надзору за качеством образования и Высшей аттестационной комиссии при Кабинете министров глава государства поручил обеспечить проведение нострификации (установления эквивалентности) документов об образовании стипендиатов, получивших образование в зарубежных странах по линии Фонда, без специальных испытаний.

Начиная с 2019 года фонд будет финансироваться в том числе и из бюджета Узбекистана. В 2018 году на текущее содержание фонда пойдут отчисления из внебюджетных (поступающих за обучение на платно-контрактной основе) средств высших образовательных учреждений республики.

Фонда разместится в здании АО "Узавтосаноат" по адресу Ташкент, Амира Темура, дом 13 (3-й этаж).