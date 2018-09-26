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Новорожденный мальчик

Более двух тысяч детей в Узбекистане живут без регистрации

© Sputnik / Леся Полякова
Общество
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Большинство их них проживают в отдаленных районах республики и часто не могут пройти стандартную процедуру из-за отсутствия правовых знаний родителей.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Специалисты узбекистанских ЗАГСов выявили в отдаленных районах республики более двух тысяч детей без регистрации, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Большинство из них не проходят стандартную процедуру из-за отсутствия у их родителей необходимых правовых знаний, они не получили своевременную регистрацию о свидетельства о рождении своих детей.

В июне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании специальной рабочей группы, которая совершает обход махаллей и информирует жителей о процессе регистрации новорожденных.

К 25 сентября специалисты успели пообщаться с порядка 48 тысячами семей по всей стране, выявлено всего 2,4 тысячи детей без регистрации. Они лишены прав на бесплатное образование и медицинское обслуживание.

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Теги:
Узбекистан, Регистрация, ребенок



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