Более двух тысяч детей в Узбекистане живут без регистрации

Большинство их них проживают в отдаленных районах республики и часто не могут пройти стандартную процедуру из-за отсутствия правовых знаний родителей.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Специалисты узбекистанских ЗАГСов выявили в отдаленных районах республики более двух тысяч детей без регистрации, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Большинство из них не проходят стандартную процедуру из-за отсутствия у их родителей необходимых правовых знаний, они не получили своевременную регистрацию о свидетельства о рождении своих детей.

В июне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании специальной рабочей группы, которая совершает обход махаллей и информирует жителей о процессе регистрации новорожденных.

К 25 сентября специалисты успели пообщаться с порядка 48 тысячами семей по всей стране, выявлено всего 2,4 тысячи детей без регистрации. Они лишены прав на бесплатное образование и медицинское обслуживание.