Более двух тысяч детей в Узбекистане живут без регистрации

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Специалисты узбекистанских ЗАГСов выявили в отдаленных районах республики более двух тысяч детей без регистрации, сообщает портал "Новости Узбекистана".
Большинство из них не проходят стандартную процедуру из-за отсутствия у их родителей необходимых правовых знаний, они не получили своевременную регистрацию о свидетельства о рождении своих детей.
В июне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании специальной рабочей группы, которая совершает обход махаллей и информирует жителей о процессе регистрации новорожденных.
К 25 сентября специалисты успели пообщаться с порядка 48 тысячами семей по всей стране, выявлено всего 2,4 тысячи детей без регистрации. Они лишены прав на бесплатное образование и медицинское обслуживание.