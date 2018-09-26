Из Ташкента в Андижан в октябре запустят контейнерный поезд

Он будет ходить два раза в неделю по расписанию, время в пути составит 10 часов.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. С октября "Узбекистон темир йуллари" запускает из столицы в Андижан новый контейнерный поезд, сообщает железнодорожная служба.

Поезд будет ходить два раза в неделю по маршруту "Ташкент-Пап-Маргилан-Андижан", время в пути составит 10 часов. Грузы будут перевозить в 20 контейнерах.

Sputnik / Рамиз Бахтияров В направлении Карши - Китаб вновь пойдут поезда

С 7 сентября между Ташкентом и Шахрисабзом начал курсировать современный электропоезд Afrosiyob, он также делает остановку в Карши. Путь составляет всего 124 километра.

Для более подробной информации представителей компаний просят обращаться в "Узбекские железные дороги".

Кроме того, республика намерена в ближайшее время закупить новые скоростные поезда в Корее и Испании, они будут курсировать из Ташкента до Бухары и Хивы.

В конце августа "Узбекистон темир йуллари" завершила проект по модернизации и электрификации железнодорожной линии Карши-Китаб, были построены новые вокзалы и реконструированы станции.