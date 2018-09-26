День осенних наблюдений за птицами пройдет в Узбекистане 6 октября

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Любители пернатых из Узбекистана присоединятся к Дню осенних наблюдений за птицами EuroBirdwatch, который по всему миру отметят в 25-й раз 6 октября, сообщает Общество охраны птиц Узбекистана.

Цель EuroBirdwatch - привлечь внимание людей к осенней миграции птиц, к проблемам сохранения мест их обитания и охраны природы в целом. В этом году международным координатором данной кампании выступает партнер BirdLife в Люксембурге, который призывает участников EuroBirdwatch во всем мире сконцентрировать свое внимание на мигрирующих птицах и местах их обитания.

В Узбекистане EuroBirdwatch пройдет в нескольких областях: водохранилище Туябугуз в Ташкентской области, Зарафшанском национальном парке в Самаркандской области, экоцентре "Джейран" и водохранилище Тудакуль в Бухарской области. Наблюдения также будут проводиться на озере Ащикуль в Каракалпакстане, на водохранилище Резаксай в Наманганской области и на водохранилище Талимарджан в Кашкадарьинской области.

В акции EuroBirdwatch на Ташморе примут участие около 40 человек. Они получат уникальную возможность наблюдать процесс осенней миграции птиц и познакомиться с более чем 30 видами пернатых. Бинокли и подзорные трубы позволят рассмотреть белого аиста, серую цаплю, малого баклана, красноголового нырка, черного коршуна и других птиц.

© Sputnik / В. Бохонов Редкая птица залетела во двор жителя Самаркандской области

Участники акции из Ташкента установят в окрестностях водохранилища Туябугуз искусственные гнездовья для буланой совки, которая является самой мелкой насекомоядной совой в стране. Кроме того, сотрудники и волонтеры Общества посетят школы и расскажут детям о птицах и угрозах, с которыми они сталкиваются во время осеннего пролета.

Главная задача EuroBirdwatch - посчитать всех встреченных птиц и направить результаты наблюдений в Общество охраны птиц Узбекистана. Направить наблюдения в соответствии с указанной на сайте общества формой могут все желающие до 18:00 6 октября.