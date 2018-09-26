День осенних наблюдений за птицами пройдет в Узбекистане 6 октября

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Любители пернатых из Узбекистана присоединятся к Дню осенних наблюдений за птицами EuroBirdwatch, который по всему миру отметят в 25-й раз 6 октября, сообщает Общество охраны птиц Узбекистана.
Цель EuroBirdwatch - привлечь внимание людей к осенней миграции птиц, к проблемам сохранения мест их обитания и охраны природы в целом. В этом году международным координатором данной кампании выступает партнер BirdLife в Люксембурге, который призывает участников EuroBirdwatch во всем мире сконцентрировать свое внимание на мигрирующих птицах и местах их обитания.
В акции EuroBirdwatch на Ташморе примут участие около 40 человек. Они получат уникальную возможность наблюдать процесс осенней миграции птиц и познакомиться с более чем 30 видами пернатых. Бинокли и подзорные трубы позволят рассмотреть белого аиста, серую цаплю, малого баклана, красноголового нырка, черного коршуна и других птиц.
Главная задача EuroBirdwatch - посчитать всех встреченных птиц и направить результаты наблюдений в Общество охраны птиц Узбекистана. Направить наблюдения в соответствии с указанной на сайте общества формой могут все желающие до 18:00 6 октября.