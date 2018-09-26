Для православной церкви в Нукусе подобрали место

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Церковь в честь святого великомученика и исцелителя Пантелеимона построят в Нукусе в районе кольцевой дороги, в махалле "Нур", сообщает Kruz.uz.

Место для храма было выбрали во время поездки главы Среднеазиатского митрополичьего округа митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия в Нукус. В обсуждении того участвовал также хоким города Парахат Турешев и сотрудники администрации хокимията Каракалпакстана.

Хокимият города уже выделил под строительство участок земли площадью 0,6 гектара.

Переговоры о строительстве храма в Нукусе Ташкентская и Узбекистанская епархия ведет с властями города с 2015 года. Пока на месте будущего работает молитвенный дом в честь святого великомученика и исцелителя Пантелеимона. На сегодняшний день это единственное православное религиозное учреждение в Каракалпакстане.