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Для православной церкви в Нукусе подобрали место

Общество
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Хокимият города уже выделил под строительство храма участок земли площадью 0,6 гектара.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Церковь в честь святого великомученика и исцелителя Пантелеимона построят в Нукусе в районе кольцевой дороги, в махалле "Нур", сообщает Kruz.uz.

Место для храма было выбрали во время поездки главы Среднеазиатского митрополичьего округа митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия в Нукус. В обсуждении того участвовал также хоким города Парахат Турешев и сотрудники администрации хокимията Каракалпакстана.

Хокимият города уже выделил под строительство участок земли площадью 0,6 гектара.

Переговоры о строительстве храма в Нукусе Ташкентская и Узбекистанская епархия ведет с властями города с 2015 года. Пока на месте будущего работает молитвенный дом в честь святого великомученика и исцелителя Пантелеимона. На сегодняшний день это единственное православное религиозное учреждение в Каракалпакстане.




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