10:20 27 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Первое заседание Координационной рабочей группы между министерствами внутренних дел Узбекистана и Турции

МВД Узбекистана и Турции договорились о взаимодействии на ближайший год

МВД Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
24 0 0

На первом заседании координационной рабочей группы министерств внутренних дел двух стран делегацию Узбекистана возглавлял первый заместитель министра внутренних дел республики Даврон Назармухамедов

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Министерства внутренних дел Узбекистана и Турции по итогам первого заседания координационной рабочей группы подписали протокол о взаимодействии на 2018-2019 годы, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД республики.

Узбекскую делегацию на встрече возглавлял первый заместитель министра внутренних дел республики Даврон Назармухамедов, турецкую – заместитель министра внутренних дел страны Мухтерем Инжу. Представители МВД двух стран обсудили нынешнее состояние и дальнейшие перспективы сотрудничества.

Первое заседание Координационной рабочей группы между министерствами внутренних дел Узбекистана и Турции
МВД Узбекистана
Первое заседание Координационной рабочей группы между министерствами внутренних дел Узбекистана и Турции

Папка с документами
Spuntik / Дмитрий Астахов
МВД Узбекистана и Турции разрабатывают правовую базу для сотрудничества
По итогам заседания подписан протокол о взаимодействии между министерством внутренних дел Республики Узбекистан и министерством внутренних дел Турецкой Республики на 2018-2019 годы. Документ предусматривает совершенствование сотрудничества, обмен опытом и решение вопросов практического взаимодействия в сфере противодействия терроризму и экстремизму, незаконной миграции и обороту оружия, наркотических средств, организованной преступности, экономическим преступлениям, а также осуществления розыскной работы.

Узбекская делегация также ознакомилась с деятельностью департаментов полиции Анкары и Стамбула.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Сборка автомобилей Man
Автомобильное царство: как собирают грузовики и автобусы MAN
Юный индонезиец 49 дней дрейфовал в океане
Водный Робинзон: юный индонезиец 49 дней дрейфовал в океане
Изменение ставки рефинансирования
Почему в Узбекистане выросла ставка рефинансирования и на что она влияет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054