МВД Узбекистана и Турции договорились о взаимодействии на ближайший год

На первом заседании координационной рабочей группы министерств внутренних дел двух стран делегацию Узбекистана возглавлял первый заместитель министра внутренних дел республики Даврон Назармухамедов

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Министерства внутренних дел Узбекистана и Турции по итогам первого заседания координационной рабочей группы подписали протокол о взаимодействии на 2018-2019 годы, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД республики.

Узбекскую делегацию на встрече возглавлял первый заместитель министра внутренних дел республики Даврон Назармухамедов, турецкую – заместитель министра внутренних дел страны Мухтерем Инжу. Представители МВД двух стран обсудили нынешнее состояние и дальнейшие перспективы сотрудничества.

МВД Узбекистана Первое заседание Координационной рабочей группы между министерствами внутренних дел Узбекистана и Турции

Spuntik / Дмитрий Астахов МВД Узбекистана и Турции разрабатывают правовую базу для сотрудничества

По итогам заседания подписан протокол о взаимодействии между министерством внутренних дел Республики Узбекистан и министерством внутренних дел Турецкой Республики на 2018-2019 годы. Документ предусматривает совершенствование сотрудничества, обмен опытом и решение вопросов практического взаимодействия в сфере противодействия терроризму и экстремизму, незаконной миграции и обороту оружия, наркотических средств, организованной преступности, экономическим преступлениям, а также осуществления розыскной работы.

Узбекская делегация также ознакомилась с деятельностью департаментов полиции Анкары и Стамбула.