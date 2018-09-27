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Студенты в аудитории

Узбекские студенты снова будут получать "пятерки" и "двойки"

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Как следует из нового положения о контроле и оценке знаний студентов, зарегистрированного Минюстом, усвоение предметов в вузах будут проверять с помощью промежуточного и итогового контроля.

ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. В вузы Узбекистана возвращается пятибалльная система оценки знаний студентов, сообщило министерство юстиции.

Рейтинговая стобалльная система оценки успеваемости студентов действует в вузах республики с начала 2000-х годов. 

"Министерство юстиции зарегистрировало новое положение о контроле и оценке знаний студентов, которым предусматривается пятибалльная система оценки знаний учащихся высших учебных заведений", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минюста.

Как следует из документа, знания студентов будут оценивать с помощью промежуточного и итогового (по завершении семестра) контроля. Промежуточный контроль разрешено проводить не более двух раз по каждому предмету. Положение запрещает преподавателю, который вел занятия по предмету, участвовать в итоговом контроле.

Не сумевших пройти промежуточный контроль или получивших по нему оценку "2" студентов не допустят до итогового контроля. Провалившие итоговый контроль ученики будут иметь академическую задолженность.

Несогласные с отметкой студенты могкт в течение 24 часов после объявления результатов подать жалобу в апелляционную комиссию.




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