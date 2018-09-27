Сенат одобрил закон о работе частных компаний по трудоустройству за рубежом

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Сенат Узбекистана одобрил закон " О частных агентствах занятости", определяющий механизм работы частных компаний по отправке граждан страны на работу за рубеж, сообщает РИА Новости.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в июле этого года подписал постановление, позволяющее юридическим лицам с 1 сентября осуществлять деятельность по трудоустройству граждан республики за рубежом на основании лицензии, выдаваемой министерством занятости и трудовых отношений (Минзанятости).

"Законом обеспечивается механизм содействия частных агентств занятости лицам, ищущим работу за пределами Узбекистана. Данная мера направлена на создание реальных мер поддержки и правовой защиты наших граждан за рубежом", - сказал в ходе заседания председатель комитета Сената по вопросам науки, образования и здравоохранения Зайниддин Низамходжаев.

Минзанятости будет вести реестр частных агентств и контролировать соблюдение ими требований законодательства. Госорганы также смогут привлекать частные агентства к участию в программах и проектах, направленных на обеспечение занятости населения, в том числе за рубежом, предоставлять данные о вакантных и создаваемых рабочих местах, а также о лицах, ищущих работу.

© Foto : Из личного архива Дмитрия Михайлова Михайлов о специфике трудоустройства мигрантов из ЦА на Дальнем Востоке

Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории России было подписано 5 апреля 2017 года в Москве. Документ направлен на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в РФ, он предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующей работы. Ранее руководство Минзанятости заявляло, что около 50 тысяч человек планируют отправить на работу в РФ в 2018 году в рамках организованного набора. В 2017 году в рамках соглашения на российских предприятиях были трудоустроены 922 гражданина Узбекистана.

По официальным данным, сейчас на заработках за пределами Узбекистана с населением более 33 миллионов человек находятся около 1,2 миллиона человек, по данным социологов и экспертов - около 3 миллионов (почти треть работоспособного населения). По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около 1 миллиона человек) от всех мигрантов в России.