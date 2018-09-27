На каких перекрестках в Ташкенте разрешат правый поворот на красный свет

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В Ташкенте, наконец, разрешат поворот на красный свет на 22 перекрестка. Список улиц опубликовал столичный хоккимият.

Решение принято на основании “Дорожной карты” утвержденной постановлением Кабинетом Министров от мая этого года. Хокимият Ташкента совместно с ГУВД начал установку новых соответствующих дорожных знаков, разрешающих поворот направо на красный свет светофора при соблюдении некоторых условий.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент. Хокимиятом г. Ташкента совместно с ГУВД г. Ташкента на перекрестках началась установка новых для Ташкента дорожных знаков разрешающих поворот направо на красный свет светофора

Список улиц, где появится новый знак:

Пересечение улиц Фуркат – улица Ислама Каримова

Пересечение улиц Афросиёб – улица Бешагач

Пересечение улиц Фараби – улица МКАД

Пересечение улиц Шарофа Рашидова – улица Абдулла Қодири

Пересечение улиц Шарофа Рашидова – улица Навои

Пересечение улиц Навои – улица Амира Темура

Пересечение улиц Осиё – улица Амира Темура © Sputnik / Евгений Биятов Правый поворот на красный действует в Ташкенте только в одном месте

Пересечение улиц Осиё – улица Аккурган

Пересечение улиц Мирзо Улугбека – улица Паркентская

Пересечение улиц Ислама Каримова – улица Амира Темура

Пересечение улиц Катартал – улица Мукими

Пересечение улиц Чиланзар – улица Чопонота

Пересечение улиц Чиланзар – улица МКАД

Пересечение улиц Уйгур – улица Бешкайрагоч

Пересечение улиц Талабалар – улица Камарнисо

Пересечение улиц Беруни – улица Сакичмон

Пересечение улиц МКАД – улица Кичик Бешагач

Пересечение улиц МКАД – улица Катартал

Пересечение улиц МКАД – улица Шарофа Рашидова

Пересечение улиц МКАД – улица Беруни

Пересечение улиц Карасарай – улица Нурафшан

Пересечение улиц Нурафшан – улица Сагбан

На этих перекрёстках поворот направо на запрещающий сигнал светофора не будет фиксироваться дорожными камерами как нарушение. По оценкам экспертов, эта мера увеличит пропускную способность на отдельных улицах.

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В то же время участники дорожного движения должны помнить, что знак поворота не дает им никаких приоритетов. Водитель должен пропустить все автомобили и всех пешеходов, и лишь убедившись в безопасности маневра, начать движение направо под запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, администрация города обратилась к автомобилистам с вопросом, где, по их мнению, подобные знаки еще необходимы.