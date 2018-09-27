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Комплекс автофиксации нарушений ПДД в

На каких перекрестках в Ташкенте разрешат правый поворот на красный свет

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Столичный хокимият опубликовал список улиц, где появится новый дорожный знак, разрешающий этот маневр.

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В Ташкенте, наконец, разрешат поворот на красный свет на 22 перекрестка. Список улиц опубликовал столичный хоккимият.

Решение принято на основании “Дорожной карты” утвержденной постановлением Кабинетом Министров от мая этого года. Хокимият Ташкента совместно с ГУВД начал установку новых соответствующих дорожных знаков, разрешающих поворот направо на красный свет светофора при соблюдении некоторых условий.

Хокимиятом г. Ташкента совместно с ГУВД г. Ташкента на перекрестках началась установка новых для Ташкента дорожных знаков разрешающих поворот направо на красный свет светофора
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
Хокимиятом г. Ташкента совместно с ГУВД г. Ташкента на перекрестках началась установка новых для Ташкента дорожных знаков разрешающих поворот направо на красный свет светофора

Список улиц, где появится новый знак:

  • Пересечение улиц Фуркат – улица Ислама Каримова
  • Пересечение улиц Афросиёб – улица Бешагач
  • Пересечение улиц Фараби – улица МКАД   
  • Пересечение улиц Шарофа Рашидова – улица Абдулла Қодири
  • Пересечение улиц Шарофа Рашидова – улица Навои
  • Пересечение улиц Навои – улица Амира Темура
  • Пересечение улиц Осиё – улица Амира Темура
    Экспериментальный светофор с обратным кольцевым отсчетом
    © Sputnik / Евгений Биятов
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  • Пересечение улиц Осиё – улица Аккурган
  • Пересечение улиц Мирзо Улугбека – улица Паркентская
  • Пересечение улиц Ислама Каримова –  улица Амира Темура
  • Пересечение улиц Катартал –  улица Мукими
  • Пересечение улиц Чиланзар – улица Чопонота
  • Пересечение улиц Чиланзар – улица МКАД
  • Пересечение улиц Уйгур – улица Бешкайрагоч
  • Пересечение улиц Талабалар – улица Камарнисо
  • Пересечение улиц Беруни –  улица Сакичмон
  • Пересечение улиц МКАД – улица Кичик Бешагач
  • Пересечение улиц МКАД – улица Катартал
  • Пересечение улиц МКАД – улица Шарофа Рашидова
  • Пересечение улиц МКАД – улица Беруни
  • Пересечение улиц Карасарай – улица Нурафшан
  • Пересечение улиц Нурафшан – улица Сагбан

На этих перекрёстках поворот направо на запрещающий сигнал светофора не будет фиксироваться дорожными камерами как нарушение. По оценкам экспертов, эта мера увеличит пропускную способность на отдельных улицах.

В Узбекистане появилось так называемое правило правого поворота на красный свет
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В то же время участники дорожного движения должны помнить, что знак поворота не дает им никаких приоритетов. Водитель должен пропустить все автомобили и всех пешеходов, и лишь убедившись в безопасности маневра, начать движение направо под запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, администрация города обратилась к автомобилистам с вопросом, где, по их мнению, подобные знаки еще необходимы.

Теги:
Дорожное движение, Хокимият Ташкента, ГУВД Ташкента, Узбекистан, Ташкент



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