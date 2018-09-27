Узбекские военные участвуют в учениях стран СНГ по противовоздушной обороне

В тренировке задействовано до 100 самолетов истребительной авиации из 7 стран Содружества.

ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Узбекские военные участвуют в тренировке по противовоздушной обороне (ПВО), которую 7 стран-участниц СНГ проводят под управление ВКУС РФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"В тренировке задействовано до 100 самолетов истребительной авиации Су-27, МиГ-29, МиГ-31, Як-130 бомбардировочной авиации Су-24, Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22, Ту-160, Ту-95, вертолеты Ка-27, Ми-8 вооруженных сил РФ, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск, выделенные в состав объединенной системы ПВО от указанных государств", - сказали в Минобороны.

В рамках учений летчики стран-участниц СНГ на истребителях Су-27, МиГ-29 и МиГ-31 перехватили стратосферные цели, которые имитировали российские перехватчики МиГ-31, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

Прошла также тренировка в рамках объединенной системы ПВО.

"Три стратегических ракетоносца Ту-160, Ту-95МС и четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России рано утром осуществили взлет с аэродромов базирования и взяли курс в Восточно-Европейский и Центрально-Азиатский регионы", - сообщили в минобороны.

Ракетоносцы в рамках тренировки стали контрольными целями для дежурных сил ПВО Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также для Воздушно-космических сил, объединений ВВС и ПВО Западного, Центрального и Южного военных округов России.

В ведомстве сообщили, что дежурные подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск Центрального, Западного, Южного регионов России, а также Белоруссии и Казахстана "своевременно обнаружили контрольные цели и осуществили их условные обстрелы".

"С военных аэродромов России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении в воздух были подняты дежурные по ПВО экипажи самолетов МиГ-31, Су-27, МиГ-29, которые, получив целеуказания, провели воздушную разведку, вышли в зону перехватов и осуществили условное уничтожение контрольных целей", - добавили в Минобороны.

Военные также отработают действия дежурных сил ПВО по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие.

Управление силами и средствами ПВО, задействованными в учении, осуществляется из Центра управления Воздушно-космическими силами, дислоцированного Москве.