McDonald's обещает стать менее вредным

Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания отказалась от искусственных консервантов и ароматизаторов в бургерах

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. McDonald's заявил об отказе от искусственных ароматизаторов и консервантов в пользу полезных ингредиентов, сообщает РИА Новости.

Изменения коснутся всех 14 тысяч ресторанов в США, семи видов бургеров, булочек, соуса и сыра.

При этом консерванты остаются в маринованных огурцах, но посетители смогут от них отказаться при заказе.

Компания McDonald's была основана в 1940 году Диком и Маком Макдональдами, первый ресторан открылся городе Сан-Бернандино штата Калифорния. Сегодня рестораны работают в большинстве стран мира.

В Узбекистане о внедрении фастфуда задумались в 2017 году, в середине сентября в Ташкенте открылся первый в республике ресторан KFC. В ближайшее время должны появиться McDonald's, Starbucks и Burger King.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Держись, самса: как в Ташкенте встретили первый фастфуд

Однако большинство узбекистанцев скептически относятся к "быстрой еде" – они больше предпочитают национальную кухню. Особенным консерватизмом в этом отношении отличаются представители старшего поколения.

В 2017 году министр внешней торговли Узбекистана Эльёр Ганиев заявил, что республика готова к конкуренции в ресторанной сфере, правительство только приветствует расширения.