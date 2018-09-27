18:32 27 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Жители поселка Гилан

Пенсионную систему Узбекистана дополнительно усовершенствовали

© Госкомтуризма Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
80 0 0

Региональные отделения Пенсионного фонда помогут гражданам подавать иски в суды для подтверждения стажа работы.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. В некоторые постановления Кабинета министров, касающиеся пенсионного обеспечения граждан, внесены изменения и дополнения, сообщается в телеграм-канале Министерства юстиции.

Теперь по истечению срока действия прописки или разрешения на жительство при наличии разрыва между датой временной прописки Пенсионный фонд продолжит выплату пенсии с новой даты временной прописки или разрешения на жительство. 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Мирзиёев подписал указ о полной выплате пенсий учителям
Кроме этого, региональные отделения Пенсионного фонда помогут гражданам подавать иски в суды для подтверждения их стажа работы. Записи, которые суд посчитает сфальсифицированными, не будут включаться в последние десять лет трудовой деятельности.

Если пенсионер находится в другом государстве и не может приехать в Узбекистан по состоянию здоровья, он может обратиться за выплатой пенсии в дипломатическое представительство или консульское учреждение Узбекистана за рубежом.

Стаж, полученный за рубежом будет учитываться, если гражданин ежегодно платит страховые взносы в Пенсионный фонд в размере четырех с половиной минимальных зарплат.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
Готовы к бою: Узбекистан и Таджикистан остановили условных террористов
Пуск сверхзвуковой ракеты комплекса Бастион в Арктике
Звук и высота: в Арктике впервые запустили ракету комплекса "Бастион"
Изменение ставки рефинансирования
Почему в Узбекистане выросла ставка рефинансирования и на что она влияет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054