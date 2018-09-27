Пенсионную систему Узбекистана дополнительно усовершенствовали

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. В некоторые постановления Кабинета министров, касающиеся пенсионного обеспечения граждан, внесены изменения и дополнения, сообщается в телеграм-канале Министерства юстиции.

Теперь по истечению срока действия прописки или разрешения на жительство при наличии разрыва между датой временной прописки Пенсионный фонд продолжит выплату пенсии с новой даты временной прописки или разрешения на жительство.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Мирзиёев подписал указ о полной выплате пенсий учителям

Кроме этого, региональные отделения Пенсионного фонда помогут гражданам подавать иски в суды для подтверждения их стажа работы. Записи, которые суд посчитает сфальсифицированными, не будут включаться в последние десять лет трудовой деятельности.

Если пенсионер находится в другом государстве и не может приехать в Узбекистан по состоянию здоровья, он может обратиться за выплатой пенсии в дипломатическое представительство или консульское учреждение Узбекистана за рубежом.

Стаж, полученный за рубежом будет учитываться, если гражданин ежегодно платит страховые взносы в Пенсионный фонд в размере четырех с половиной минимальных зарплат.