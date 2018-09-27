За грудью и гладким лицом: почему в Узбекистане развит бьюти-туризм

Организатор конгресса в Ташкенте рассказала о развитии эстетической медицины в Узбекистане и странах СНГ, ценах и перспективах.

ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. В Ташкенте стартовал второй Международный конгресс по эстетической и возрастной медицине. В нем принимают участие более 20 именитых экспертов из Европы и стран СНГ. Корреспондент Sputnik Узбекистан выясняла, чем интересен опыт Узбекистана в этой сфере и за какими услугами сюда уже приезжают пациенты из соседних государств.

Научный взгляд

Несмотря на то, что это только второй конгресс, в этом году в Ташкент приехали международные гуру эстетической и возрастной медицины — Ирина Хрусталева (Россия), Марина Ландау (Израиль) и Жан-Пьер Амселлем (Франция).

Эксперты в течение двух дней обменяются опытом, проведут научные консультации, продемонстрируют инновационные открытия в сфере эстетической и возрастной медицины. Кроме того, пройдут мастер-классы и live-демонстрации процедур.

Тем, кто уже опробовал услуги косметологов, будет интересно познакомиться на профильной бьюти-экспозиции с новыми препаратами и последними достижениями от ведущих компаний мира.

Потребность в красоте

Эстетическая медицина сравнительно новая наука, одна из ветвей дерматологии. В Узбекистане она начала активно развиваться 20 лет назад. В республике медицинские услуги по этому направлению можно получить как в государственных специализированных центрах, так и в частных. Есть и свои лидеры, те, кто еще в середине 90-х увидел прогрессивное будущее этой сферы медицины.

Эксперты отмечают, что пластическая и эстетическая хирургия были доступны и на заре независимости республики, но она не была столь популярной. И, если раньше основными клиентами докторов красоты были звезды и политики, сейчас к ним стали обращаться люди разных профессий и возрастов, дабы остановить процесс старения. А это говорит о ценовой доступности услуг.

© sputnik Табылды Кадырбеков Сагынбаева: пластическая операция — это всегда риск

Есть и другая сторона медали — многие девушки стали одинаковыми. На это сетует и руководитель Ambassade de la beaute, Biologique recherche, один из организаторов конгресса Сайёра Данаева.

"Мне не мало лет, но я натуральная. Я за натурализм. Хорошую работу не должно быть видно. Эстетическая медицина должна доставлять удовольствие", — отмечает она.

По словам доктора, то, что мы видим вокруг, зачастую неправильная техника. И нынешний научный конгресс направлен именно на то, чтобы врачи четко знали анатомию лица, зоны введения препаратов, виды осложнений и как их избежать.

"У меня в клинике каждый день обязательно будет одна пациентка с осложнением от горе-специалистов. А это много. Я всегда пациентам говорю — одно дело, если это гиалоурановый наполнитель, для него предусмотрен антидот, а если это другой препарат — очень сложно исправлять. Очень страшно от того, что происходит с человеком", — отмечает Сайёра Данаева.

Здесь важно понимать, что кожа – единый орган, считает врач, и, не зная ее анатомии и функций, заниматься дерматокосметологией на уровне дилетантства — кощунство.

Поэтому для пациентов важно сразу попасть в руки специалиста с медицинским образованием и хорошими отзывами.

Аскар Якубов Врач дерматокосметолог Сайёра Данаева

"Доктор красоты — это врач с разносторонней специализацией. Он должен быть не только первоклассным хирургом, но и хорошим психологом, хорошо знать анатомию человека, разбираться в смежных медицинских науках. Без этого никак", — говорит Данаева.

Спрос на услуги пациентов из других стран

Многие эксперты отмечают, что среди республик Средней Азии Узбекистан известен как страна с высоким качеством эстетической и возрастной медицины. Именно поэтому сюда приезжают пациенты из Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, России и других стран.

"Едут, это правда. Для пациентов здесь важны два факторы — доступные цены, они в Узбекистане ниже, чем в других страна СНГ, и то, что многие наши специалисты обучались в России", — комментирует организатор конгресса.

© Foto : Helayne Seidman Вход только для женщин: салон красоты для мусульманок открылся в США

Пока Узбекистан, отмечает Сайёра Данаева, не готов работать на мировом уровне, где, скажем, одна омолаживающая инъекция может стоить 500 евро. И на это есть свои причины. Одна из самых важных — необходимо сохранить конкурентоспособность, ведь в соседнем Казахстане тоже активно развиваются эстетическая и возрастная медицина. И самое главное, предлагаемые услуги должен быть доступны для узбекских пациентов.

А математика здесь такая: если в Ташкенте сегодня блефаропластика стоит 1,6 миллиона сумов (200 долларов), то в России эта процедура обойдется в районе двух тысяч долларов. Популярное увеличение груди в Ташкенте стартует от двух тысяч долларов, в Москве — от 5 тысяч. И это отнюдь не влияет на качество предлагаемых услуг, речь идет о производителях, за продукцию которых придется платить больше.