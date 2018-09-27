21:28 27 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Счетчики холодной воды

Узбекистан намерен перейти на систему предоплаты за коммунальные услуги

© Sputnik / Леся Полякова
Общество
Получить короткую ссылку
37613

Сегодня в Олий Мажлисе обсуждали новый законопроект о переходе на предоплатную систему взаиморасчетов в сфере ЖКХ.

ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. На очередной пленарной сессии Сената Олий Мажлиса обсуждали новый законопроект о переходе на систему предоплаты при взаиморасчетах с населением в сфере коммунальных платежей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По данным парламентариев, на сегодняшний день объем дебиторской задолженности за коммунальные услуги составляет 278 миллиардов сумов. Из них 227 миллиардов – должники из числа физлиц, остальные 50,6 миллиардов сумов приходится на фирмы и организации.

Самые большие задолженности в Ташкенте – 55 млрд сумов, Ташкентской области – 46 млрд сумов и Наманганской области – 30 млрд сумов. Общие долги за электричество составили 2 триллиона сумов, 1,5 триллиона из которых приходится на частных потребителей.

Knife
© Flickr / Mr Korn Flakes
Должники ЖКХ нападают на испекторов
Учитывая вышеперечисленные факты, а также повсеместное нерациональное использование ресурсов, депутаты объявили, что время принятия решительных мер наступило, в противном случае под угрозой окажутся система водоснабжения, а также стабильность работы электросетей и газовых коммуникаций.

Кроме того, системные задолженности мешают модернизации сетей и энергетического комплекса страны, а также снижают темпы производства товаров и услуг.

Новый закон, по мнению разработчиков, обеспечит порядок в этой сфере за счет повышения ответственности населения и бережного отношения к ресурсам.

Теги:
ЖКХ, долги, Сенат Олий Мажлиса



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
Готовы к бою: Узбекистан и Таджикистан остановили условных террористов
Танцевальная кругосветка: как ансамбль Моисеева завел ташкентский зал
Танцевальная "кругосветка": как ансамбль Моисеева завел ташкентский зал
Изменение ставки рефинансирования
Почему в Узбекистане выросла ставка рефинансирования и на что она влияет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054