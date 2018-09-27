Узбекистан намерен перейти на систему предоплаты за коммунальные услуги

Сегодня в Олий Мажлисе обсуждали новый законопроект о переходе на предоплатную систему взаиморасчетов в сфере ЖКХ.

ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. На очередной пленарной сессии Сената Олий Мажлиса обсуждали новый законопроект о переходе на систему предоплаты при взаиморасчетах с населением в сфере коммунальных платежей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По данным парламентариев, на сегодняшний день объем дебиторской задолженности за коммунальные услуги составляет 278 миллиардов сумов. Из них 227 миллиардов – должники из числа физлиц, остальные 50,6 миллиардов сумов приходится на фирмы и организации.

Самые большие задолженности в Ташкенте – 55 млрд сумов, Ташкентской области – 46 млрд сумов и Наманганской области – 30 млрд сумов. Общие долги за электричество составили 2 триллиона сумов, 1,5 триллиона из которых приходится на частных потребителей.

© Flickr / Mr Korn Flakes Должники ЖКХ нападают на испекторов

Учитывая вышеперечисленные факты, а также повсеместное нерациональное использование ресурсов, депутаты объявили, что время принятия решительных мер наступило, в противном случае под угрозой окажутся система водоснабжения, а также стабильность работы электросетей и газовых коммуникаций.

Кроме того, системные задолженности мешают модернизации сетей и энергетического комплекса страны, а также снижают темпы производства товаров и услуг.

Новый закон, по мнению разработчиков, обеспечит порядок в этой сфере за счет повышения ответственности населения и бережного отношения к ресурсам.