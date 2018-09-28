В чем власти США обвинили Илона Маска

ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Власти США обвинили Илона Маска в мошенничестве, сообщает РИА Новости.
Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила о "ложных и вводящих в заблуждение" заявлениях изобретателя о намерении сделать акционерную компанию Tesla непубличной. Иск об SEC подала в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка.
По мнению комиссии, инициатива Маска привела к путанице и сбоям на бирже, а также нанесла ущерб инвесторам.
Сам изобретатель назвал обвинения необоснованными. По его словам, он всегда действовал в интересах правды и прозрачности.
Акции Tesla на фоне разбирательств упали на 13,5% - с 312 до 266 долларов.
В августе Маск сообщил на странице в Twitter, что допускает возможность выкупа всех акций своей компании по производству электрокаров.
Илон Маск – инженер, предприниматель, изобретатель, основатель компании SpaceX, идейный вдохновитель Tesla.