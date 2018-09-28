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Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск

В чем власти США обвинили Илона Маска

AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Общество
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Ситуация связана с заявлениями изобретателя сделать акционерную компанию Tesla частной, иск о вреде инвесторам подала комиссия по ценным бумагам и биржам.

ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Власти США обвинили Илона Маска в мошенничестве, сообщает РИА Новости.

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила о "ложных и вводящих в заблуждение" заявлениях изобретателя о намерении сделать акционерную компанию Tesla непубличной. Иск об SEC подала в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка.

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REUTERS / Twitter @elonmus
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По мнению комиссии, инициатива Маска привела к путанице и сбоям на бирже, а также нанесла ущерб инвесторам.

Сам изобретатель назвал обвинения необоснованными. По его словам, он всегда действовал в интересах правды и прозрачности.

Акции Tesla на фоне разбирательств упали на 13,5% - с 312 до 266 долларов.

В августе Маск  сообщил на странице в Twitter, что допускает возможность выкупа всех акций своей компании по производству электрокаров.

Илон Маск – инженер, предприниматель, изобретатель, основатель компании SpaceX, идейный вдохновитель Tesla.

Теги:
Tesla, США, Илон Маск



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