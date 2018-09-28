Авторы проекта "101" рассказали о новых фактах героизма узбекских солдат

В 2017-2018 годах удалось получить новые данные о погибших узбекских солдатах благодаря исследованиям, которые провели писатели Анвар Иргашев и Юлия Медведовская при поддержке Национального агентства "Узбеккино" и посольства Узбекистана в странах Бенилюкс.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. Голландский фонд "Советское Поле Славы" помогает в реализации проекта "101", посвященного героической и трагической судьбе 101 воина из Узбекистана в годы Второй мировой войны.

Делегация фонда во главе с директором Ремко Рейдингом приехала в Узбекистан. Именно 20-летние исследования Рейдинга позволили узнать о сто одном узбекском герое, погибшем и захороненным в Голландии, об их трагической судьбе и подвиге.

Проект, "дорожную карту" которого ранее утвердил президент Шавкат Мирзиёев, включает съемку полнометражного фильма "101" на основе одноименного романа, а также установку памятника 101-му герою из Узбекистана в апреле 2020 года (дата приурочена к дате расстрела 101 героя-узбекистанца в 1942 году).

Как рассказал Рейдинг и авторы романа "101" Анвар Иргашев и Юлия Медведовская, в 2017-2018 годах удалось получить новые данные о погибших узбекских солдатах. Они стали жертвами большой "пропагандистской машины" фашистской Германии и были специально отобраны для особо важной и секретной акции. Адольф Гитлер поручил ведомствам рейхсминистра Геббельса и рейсфюрера Гиммлера создать пропагандистский фильм о солдатах Красной Армии, где они должны были выглядеть лишенными человеческого достоинства, слабыми и примитивными существами. Кино должно было поднять пошатнувшийся дух немецких солдат перед битвой за Москву.

Выход фильма на экраны ожидали к началу ноября 1941 года. В съемочную группу были привлечены лучшие кинематографисты рейха. "Подготовить материал" для фильма должны были в концлагере "Амерсфорт", узниками которого оказались узбекские бойцы. Героизм, дисциплина и национальная культура, проявленные узниками-узбеками, не дали осуществиться планам Гитлера.