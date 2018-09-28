Стало известно об отношениях Ислама Каримова с матерью

ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. На странице в Facebook Фонда Каримова рассказали об отношениях первого президента Узбекистана Ислама Каримова с матерью.

"Санобар Каримова (1902 - 1982) вырастила восемь детей и посвятила свою жизнь их воспитанию. Первый президент Узбекистана всегда с большим трепетом и теплом отзывался о своей матери. Он часто вспоминал, что, будучи ребенком, любил наблюдать, как мама готовила еду, месила тесто. Ислам Абдуганиевич рассказывал, что в детстве мама часто брала его с собой, когда шла на базар и навещала родственников", - говорится в сообщении.

Кроме того, Ислама Каримова восхищали живость ума и мудрость матери. В каждый его приезд в Самарканд она с большим интересом расспрашивала сына о происходящем в стране и мире.

На прошлой неделе супруга Каримова Татьяна Акбаровна рассказала о том, как и где он любил проводить свой отпуск. По ее словам, годовой отпуск главы государства обычно длился около недели. Они выезжали в горы, в местность Кайнарсай недалеко от Ташкента.

Ислам Каримов бессменно возглавлял республику в течение 25 лет. Он скончался 2 сентября 2016 года.