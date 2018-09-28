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Глава государственного комитета по туризму Азиз Абдухакимов

Абдухакимов: в преддверии визита Путина в Ташкенте пройдет саммит ректоров

Международный пресс-клуб
Общество
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По словам вице-премьера, сегодня в Узбекистане остро стоит проблема формирования профессорско-преподавательского состава вузов.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. В преддверии визита президента России Владимира Путина 18-10 октября в Ташкенте пройдет саммит ректоров вузов, заявил корреспонденту Sputnik Узбекистан вице-премьер республики Азиз Абдухакимов.

"На сегодня самая большая проблема – формирование профессорско-преподавательского состава. Сильных, опытных преподавателей очень мало. Зарубежные инвесторы стремятся открывать в Узбекистане вузы, но это очень мешает. Для того, чтобы дать молодежи качественное образование, мы вынуждены приглашать специалистов из-за рубежа. Мы начали работать над масштабной программой. В преддверии визита Путина в Ташкенте соберутся ректоры вузов", - сказал он.

В числе приглашенных будут представители 50-60 ведущих российских университетов. Цель – открытие дополнительных филиалов или совместных факультетов, усовершенствование в республике системы двойных дипломов, академический обмен, внедрение новых образовательных программах.

Теги:
Владимир Путин, Образование, Саммит, Ташкент, Азиз Абдухакимов



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