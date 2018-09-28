Систему обязательного медстрахования внедрят в Узбекистане по примеру Кореи

Заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов сообщил Sputnik, что система обязательного медицинского страхования появятся в Узбекистане в ближайшие 10-15 лет, внедрять ее начнут с бюджетных организаций и больших компаний.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. Узбекистан будет внедрять систему обязательного медицинского страхования, опираясь на опыт Турции и Южной Кореи, сказал заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов корреспонденту Sputnik.

"Мы изучили опыт Турции, Кореи. Эти страны имеют успешный опыт в данной сфере. Мы пригласили зарубежных специалистов этих стран, заключили соглашения о сотрудничестве. Они примут участие в формировании системы обязательного медицинского страхования в нашей республики. Это очень тяжелая и кропотливая работа. В первую очередь, мы должны убедить людей", - заявил Абдухакимов.

Он отметил, что при внедрении системы обязательного медицинского страхования важно, чтобы граждане понимали необходимость регулярных взносов.

"У нас люди не привыкли, понемногу платить. Многие думают, что если человек сейчас здоров, то может и потом не будет болеть. Но есть статистика, кто-то сталкивается с онкологией или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Иногда лечение требует больших денег. Без перехода к этой системе мы не сможем выполнить задачи президента", - подчеркнул Абдухакимов.

По его словам, внедрение системы обязательного медицинского страхования - вопрос не только здравоохранения, но и экономики. Если 80% населения не будут работать официально и регулярно делать взносы, тогда система не будет иметь смысла.

Заместитель премьера сообщил Sputnik, что система обязательного медицинского страхования появятся в Узбекистане в ближайшие 10-15 лет, внедрять ее начнут с бюджетных организаций и больших компаний.