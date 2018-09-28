Узбекистан станет образовательным хабом Центральной Азии

Со слов зампремьер-министра Азиза Абдухакимова Узбекистан может открыть в регионе самые сильные вузы, куда смогут приезжать студенты из зарубежных стран.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. Узбекистан станет образовательным хабом в Центральной Азии, об этом заявил зампремьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Максим Богодвид А судьи кто: Минюст аннулировал первый рейтинг узбекских вузов

"Узбекистан должен не только обучать своих студентов, но и стать образовательным хабом в Центральной Азии. Это очень важно. Узбекистан имеет возможность открыть в регионе самые сильные вузы, куда смогут приезжать студенты из зарубежных стран. Это будет дополнительным источником дохода", - сказал Абдухакимов.

По инициативе президента Узбекистана в Термезе за счет госбюджета организовали обучение для студентов из Афганистана.

"С помощью больших "стран-доноров", таких как Япония и другие можно получить гранты и организовать в республике несколько вузов для обучения афганских граждан. Им по 16-17 лет, они не представляют никакой опасности. Многие из них могут учится на узбекском или персидском языках", - сказал зампремьер-министра.

С его слов, это поможет установить мир в Афганистане. К тому же, афганская молодежь не будет бегать по горам с автоматами, а будет учится и сможет стать врачами или учителями.

Азиз Абдухакимов добавил, что в республике есть большие возможности, приезжают много студентов из Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, России, Японии, Индии, Китая, они обучаются в местных вузах. Он также добавил, чтобы быть в центральноазиатском регионе конкурентоспособными, необходимо поднимать качество образования.