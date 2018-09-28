Научные связи и дружба народов: чем живет ташкентский филиал МГУ

Заместитель директора по работе с молодежью филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Ташкенте Шухрат Мирзаев рассказал в интервью Sputnik Узбекистан, чем сегодня живет вуз, какие проекты в нем реализуются и что еще планируется сделать.

— Расскажите, пожалуйста, как появился филиал МГУ в Ташкенте и как набирают студентов?

— Узбекский филиал МГУ открылся 12 лет назад – в 2006 году. Прием, обучение и аттестация студентов ведутся по документам и стандартам, принятым в самом Московском университете имени М.В. Ломоносова.

Вступительные экзамены принимают московские преподаватели, они сдаются письменно и по российским стандартам.

Что касается абитуриентов, то они сдают три экзамена: математику, русский язык (проводится в форме изложения) и профильный предмет. Для будущих психологов — биология, а для тех, кто выбрал факультет прикладной математики и информатики – информатика.

Обучение в вузе ведется по программам бакалавриата и магистратуры. Последняя у нас появилась только в прошлом году, и я считаю это достижением нашего филиала. Если раньше узбекские студенты после выпуска, чтобы получить степень магистра, в основном уезжали в Москву или же сдавали документы в местные вузы, то теперь они продолжают учиться в наших стенах.

Есть у нас планы и по открытию новых направлений обучения – например, факультета биотехнологии. В случае реализации этих планов мы станем единственным вузом в республике, который готовит специалистов по этому профилю.

-— Кто преподает студентам филиала?

— Основную часть спецпредметов ведут профессоры из Москвы, но преподают и отечественные кадры. Сотрудников подбирали главным образом из числа выпускников МГУ, работающих в Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

Используем мы в учебном процессе и прямые трансляции лекций ведущих специалистов из Московского университета, некоторые занятия проходят в формате видеоконференций.

Узбекская и российская школы программистов и психологов во многом схожи, поэтому легче было найти профессионалов необходимого уровня у нас в республике.

— Сколько всего студентов учится в филиале? Есть ли какие-либо студенческие организации?

— Всего у нас учится 383 студента, 40% из них бюджетники, а 60% — на платно-контрактной основе.

В 2014 году у нас появилось Студенческое научное общество в рамках реформы Студенческого совета МГУ. СНО состоит из трех отделов – информационного, кадрового и научно-методологического.

С первых дней работы члены общества активно занялись научно-просветительской деятельностью и на сегодняшний момент провели более двадцати встреч с различными выдающимися профессорами, академиками и специалистами. Регулярно они организовывают и показы различных фильмов.

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СНО ведет ежегодный учет курсовых и дипломных работ выпускников и студентов филиала в виде электронной базы данных. Это направление призвано помочь студентам и специалистам в процессе выбора темы научной работы.

В рамках СНО была учреждена лаборатория психологии и психофизиологии, которая располагает большим арсеналом технического оборудования – это и оптический псевдотоннель, и инвертоскоп, различные стимульные материалы и комната Эймса и одна установка для экспериментального изучения светочувствительности кожи.

Помимо этого, в честь 260-летия МГУ им. М.В. Ломоносова в Ташкентском филиале была организована Школа юного психолога (ШЮП). Ее целевая аудитория — это школьники 7-9 классов, а также учащиеся колледжей и лицеев. Основные задачи ШЮПа – расширение мировоззрения подростков, развитие различных навыков и профориентация.

Для поступления в школу не нужно обладать знаниями каких-либо конкретных дисциплин. Занятия проводятся преподавателями, выпускниками и студентами старших курсов филиала. Программа курса предусматривает организацию дискуссионно-игровых форм работы.

— Ведется ли в филиале научно-исследовательская работа?

— Да, и у нас есть определенные достижения. За все время существования были проведены исследования психологических концепций развития личности и духовности в учении суфиев, разработка механизмов обеспечения психологического благополучия детей подросткового возраста в Узбекистане, а также наши ученые разработали математические методы решения задач, связанных с квантомеханическими системами и придумали, как их применять в современных технологиях.

Был у нас и совместный проект с Федеральным техническим университетом Швейцарии в рамках программы SCOPES. Итогом этого сотрудничества стала разработка и внедрение нового учебного курса – "Компьютерная графика". Сейчас он читается на факультете прикладной математики и информатики.

Результаты исследований внедрены в программах воспитательной и коррекционной работы местных органов самоуправления, в государственных и общественных организациях, работающих с молодежью.

Кроме этого, ежегодно студенческая команда филиала участвует в профильных соревнованиях международного уровня. Так, в 2013/14 учебном году студенческая команда из Узбекистана даже вышла в финал командного чемпионата мира по программированию ACM-ICPC.

— Расскажите о своей работе в филиале?

— Если говорить о сфере моей деятельности в филиале МГУ, то в неё непосредственно входит духовное развитие студентов. Другими словами, воспитываем молодежь в духе патриотизма и преданности своей Родине. Несмотря на то, что вуз рассчитан на небольшое количество студентов, в нем созданы все условия для получения высококачественного образования.

Также я курирую работу спортивных секций и кружков. В филиале действует студенческий театральная студия “Орион", танцевальный “Dance club”, клуб для киноманов.

Где есть работа, там всегда возникают проблемы, но они незначительные. Раскрывать подробности я не буду по этическим причинам. Мы стараемся бороться с ними и находить оптимальный вариант выхода из любой ситуации.

Спорт в студенческой жизни тоже играет важную роль, в том числе, помогает сплотить коллектив. Наши спортивные секции уже приносят свои плоды. Волейболистки филиала МГУ занимают второе место в Ташкенте после физкультурного института.

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Еще один род деятельности филиала МГУ — тренинги в домах "Мехрибонлик" (дома милосердия). Ежегодно профессорско-преподавательским составом и студентами проводятся тренинги по коммуникативным навыкам среди молодежи Узбекистана совместно с Национальной библиотекой Узбекистана.

Также проводим групповые и персональные занятия с подростками, для повышения их психологической устойчивости. Оказываем консультативную помощь и самим педагогам и руководителям образовательных учреждений по психологическим особенностям современных подростков.

— Как, на ваш взгляд, влияет открытие филиалов российских вузов на отношения двух стран и на уровень образования в республике?

— Открытие на территории Узбекистана российских вузов дает определенный потенциал для дружественных отношений между двумя государствами. Дополнительное общение молодежи наших стран только укрепляет существующие связи.

Московские преподаватели, которые приезжают к нам, отмечают происходящие в республике позитивные изменения, а такой научный обмен только взаимообогащает наши страны. Кроме того они высоко оценивают уровень подготовки наших студентов, их трудолюбие и тягу к знаниям, а значит мы вполне можем рассчитывать на профессиональные, в том числе научные, кадры в ближайшем будущем.