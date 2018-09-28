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Шавкат Мирзиёев Миср президенти билан мулоқотни юқори баҳолади

Мирзиёев: каждый из нас в неоплатном долгу перед вами, дорогие учителя

© Sputnik /
Общество
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Глава государства подвел итоги реформ в сфере образования по случаю праздника, а также рассказал, насколько были повышены зарплаты учителей.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил учителей с профессиональным праздником.

"Искренне, от всей души поздравляю вас и в вашем лице всех наших соотечественников, посвятивших свою жизнь очень важному и благородному делу воспитания молодого поколения, с 1 октября – Днем учителей и наставников", - передает пресс-служба президента Узбекистана.

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Президент добавил, что в общей сложности до августа 2018 года из Госбюджета на сферу образования и воспитания было направлено 12 триллионов 366 миллиардов сумов, что составляет более 26% совокупных расходов. Эти цифры ярко свидетельствуют о масштабах осуществляемых в системе реформ.




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