Мирзиёев: каждый из нас в неоплатном долгу перед вами, дорогие учителя

Глава государства подвел итоги реформ в сфере образования по случаю праздника, а также рассказал, насколько были повышены зарплаты учителей.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил учителей с профессиональным праздником.

"Искренне, от всей души поздравляю вас и в вашем лице всех наших соотечественников, посвятивших свою жизнь очень важному и благородному делу воспитания молодого поколения, с 1 октября – Днем учителей и наставников", - передает пресс-служба президента Узбекистана.

Глава государства рассказал о переменах в системе образования, обучении, заработной плате учителей.

Президент добавил, что в общей сложности до августа 2018 года из Госбюджета на сферу образования и воспитания было направлено 12 триллионов 366 миллиардов сумов, что составляет более 26% совокупных расходов. Эти цифры ярко свидетельствуют о масштабах осуществляемых в системе реформ.