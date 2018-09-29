Для школ Узбекистана представили платформу по привлечению средств

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Узбекистане 29 сентября запустили первую краудфандинговую онлайн-платформу MFond.uz. по привлечению средств для средних общеобразовательных заведений.

Она должна стать инструментом для директоров школ по привлечению спонсорских средств на развитие материально-технической базы и обеспечит прозрачность и отчетность по использованию привлеченных денег.

Благотворительную платформу учредило Министерство народного образования, собранные средства также планируется направить на поддержку детей с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей, а также для стимулирования одаренных учеников.

В конце сентября в Узбекистане ежегодно отмечают День учителя. В пятницу свои поздравления учителям передал президент Шавкат Мирзиёев.

Он напомнил о важности для общества этого благородного труда, а также рассказал о последних преобразованиях в сфере образования.