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Узбекские школьники

Для школ Узбекистана представили платформу по привлечению средств

© Министерство образования Узбекистана
Общество
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Онлайн-платформа MFond.uz. станет инструментом для руководителей учебных учреждений, обеспечит прозрачность использования собранных денег.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Узбекистане 29 сентября запустили первую краудфандинговую онлайн-платформу MFond.uz. по привлечению средств для средних общеобразовательных заведений.

Она должна стать инструментом для директоров школ по привлечению спонсорских средств на развитие материально-технической базы и обеспечит прозрачность и отчетность по использованию привлеченных денег.

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Благотворительную платформу учредило Министерство народного образования, собранные средства также планируется направить на поддержку детей с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей, а также для стимулирования одаренных учеников.

В конце сентября в Узбекистане ежегодно отмечают День учителя. В пятницу свои поздравления учителям передал президент Шавкат Мирзиёев.

Он напомнил о важности для общества этого благородного труда, а также рассказал о последних преобразованиях в сфере образования.

Теги:
Благотворительность, Образование, Узбекистан, школа



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