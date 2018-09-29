"Узбекистон хаво йуллари" запустит Wi-Fi в самолетах

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В самолетах Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" появится Wi-FI, сообщает пресс-служба перевозчика.

Разработкой проекта по внедрению на борту мультимедийных систем займется компания Panasonic Avionics Corporation.

Речь идет о двух лайнерах Airbus A320Neo. Кроме того, для трех Boeing 787 Dreamliner доработают системы, которые уже находятся в эксплуатации.

Кроме доступа в интернет, а самолетах установят Multi-Touch HD-экраны и USB-зарядные устройства. Пассажиры смогут смотреть телевидение в прямом эфире.

В конце сентября НАК также объявила о наборе новых стюардесс, к будущим сотрудницам выдвигаются определенные требования. Перевозчик ждет в свою команду девушек от 18 до 25 лет, с ростом от 162 до 175 сантиметров, без татуировок и пирсинга на видимых частях тела.