Глава Туркменистана призвал ООН поддержать спецпрограмму для Аральского моря

Туркменистан выступает с инициативой о разработке специальной программы ООН для бассейна Аральского моря и выделении аральской проблематики в отдельное направление деятельности ООН.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая в субботу на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал страны-члены ООН поддержать инициативу Ашхабада по разработке специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

Об этом сообщает сайт государственного информагентства ТДХ.

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Глава государства отметил, что в ряду важнейших тем сотрудничества стран Центральной Азии с международным сообществом стоит проблема спасения Аральского моря. По его словам, сохранение Арала уже давно не может рассматриваться как внутренняя, региональная проблема, для ее решения требуется помощь мирового сообщества, деятельное и системное участие в данной работе ООН.

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"В этой связи мы приступили к реализации инициативы Туркменистана о разработке специальной программы ООН для бассейна Аральского моря и выделении аральской проблематики в отдельное направление деятельности ООН. Призываю государства-членов ООН поддержать наше предложение", - сказал Бердымухамедов.

Он также подчеркнул, что хорошей основой для этой работы является принятая консенсусом 18 апреля этого года резолюция Генеральной ассамблеи ООН "Сотрудничество между ООН и Международным фондом спасения Арала".

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Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана, в центре среднеазиатских пустынь, Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Однако за последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды в море уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, исчезла рыба. Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.