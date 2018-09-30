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Экспериментальный светофор с обратным кольцевым отсчетом

"Умные светофоры" появятся на улицах Ташкента

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (38)
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Система "умный светофор" предназначена для повышения пропускной способности перекрестков с помощью динамического управления сигналами светофора.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Ташкенте внедрят систему "умный светофор".

Об этом стало известно на встрече представителей департамента транспорта столицы с представителями Министерства инновационного развития республики, ОДД ГИБДД ГУВД столицы и местных разработчиков программного обеспечения ABL-SOFT, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.

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"На встрече были обговорены конкретные шаги к совместному решению ряда вопросов. В частности, достигнуты соглашения о проработке вопросов по улучшению комфортности проезда на общественном транспорте, интервалов движения автобусов, строительству инновационных автобусных остановок с наличием бесплатного wi-fi, зарядных станций для мобильных устройств, привлечении профильных институтов к совместной работе, внедрению «умных светофоров» и по многим другим направлениям", - говорится в сообщении.

Пилотный проект решено запустить по улице Нурафшон, начиная от пересечения с улицей Лабзак и до пересечения с улицей Беруний. Представители хокимията и УБДД столицы, в свою очередь, предложили охватить улицу Нурафшон до самого конца, до круга Актепе. Вопрос будет решен в ближайшее время.

Система "умный светофор" предназначена для повышения пропускной способности перекрестков с помощью динамического управления сигналами светофора.

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"Умный светофор" работает не в обычном, строго определённом режиме, а переключает сигналы исходя из количества транспортных средств в каждом из направлений.

Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (38)



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