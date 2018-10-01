Внучка Ислама Каримова улетела в Лондон со второй попытки

Как следует из stories девушки в социальной сети Instagram, перед вылетом из Ташкента, который должен был состояться 28 сентября в 16:20 по местному времени, в аэропорту произошел некий инцидент.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова Иман покинула страну и улетела в Лондон.

Как следует из stories девушки в социальной сети Instagram, перед вылетом из Ташкента, который должен был состояться 28 сентября в 16:20 по местному времени, в аэропорту произошел некий инцидент.

"Не все могут взломать. Берегите свои devices когда вылетаете из Ташкента, так как их могут просто хакнуть, как мой компьютер. Но это только если за вами "присматривают" и заботятся одновременно", - написала она.

Девушка также упомянула драку в аэропорту, которую посчитала постановочной.

instagram.com/i.kar7/ Из Instagram Иман Каримовой

"Театральная фейк-драка, чтобы отвлечь внимание, пока в вашем багаже копаются. И это на глазах у пассажиров двух рейсов",- добавила она.

Из-за инцидента в аэропорту, рейс, на котором должна была улететь девушка, задержали на полтора часа. Судя по stories Иман, ей удалось покинуть Ташкент только на следующий день, 29 сентября.

"Иногда проблемы делают тебя опытнее, ситуацию понятнее, а тех, кто создает проблемы, заметнее. 29.09.2018 меня спровоцировали говорить!", - добавила девушка.

Иман и Ислам Каримовы - дети старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Ислам Каримов-младший последние несколько лет живет в Лондоне. Иман жила в Ташкенте, но на официальных мероприятиях не появлялась, за исключением возложения цветов к недавно открытому памятнику Исламу Каримову 31 августа 2017 года, где она была замечена вместе с тетей Лолой Каримовой-Тилляевой.