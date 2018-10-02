Узбекские школьники примут участие в конкурсе "Мой первый бизнес" в РФ

В рамках конкурса будут отобраны лучшие проекты по следующим тематическим номинациям: "Инновация", "Сделай своими руками", YOUTUBE, E-COMMERCE, а также "Командный бизнес-проект"

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Учащиеся из Узбекистана примут участие в Международном конкурсе для школьников "Мой первый бизнес".

Как сообщает РИА Новости, в понедельник, 1 октября, начался сбора заявок, в этом году в нем смогут принять участие учащиеся 5-11 классов, а также иностранцы.

В этом году конкурс стал международным: участие в нем примут ребята из 10 стран, в частности Узбекистана, Армении, Белоруссии, Латвии, Литвы, Молдовы, Казахстана, Польши, Украины и Эстонии.

Как уточнил журналистам гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, всего в этом году участие в конкурсе примут 50 тысяч иностранцев, общее число участников составит 500 тысяч человек.

"В рамках конкурса будут отобраны лучшие проекты по следующим тематическим номинациям: "Инновация", "Сделай своими руками", YOUTUBE, E-COMMERCE, а также "Командный бизнес-проект", - сказал Комиссаров.

Цель конкурса - содействие развитию молодежного предпринимательства в России. Он включает в себя в том числе программу обучения навыкам проектного управления и предпринимательства у молодежи.

"Мой первый бизнес" – один из флагманских проектов АНО "Россия – страна возможностей", указ о создании которой был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае текущего года.