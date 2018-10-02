Детские сады в Узбекистане отчитаются о числе воспитанников и педагогов

Более строгие требования к дошкольным учреждения вступят в силу с 1 января 2019 года.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по совершенствованию системы управления дошкольным образованием", документ опубликовало Национальное информационное агентство.

Согласно постановлению, с 1 января 2019 года воспитанникам детсадов присвоят персональные идентификационные номера физлиц, также ужесточат требования к лицензированию негосударственных дошкольных учреждений.

"Обязательным лицензионным требованием и условием для выдачи лицензии на деятельность является внесение достоверной информации о дошкольном образовательном учреждении, его воспитанниках, педагогах и образовательно-воспитательном процессе в Информационную систему управления дошкольным образованием", - уточняется в тексте документа.

Недостоверные данные могут стать основанием для приостановки лицензии.