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В столовой детского сада

Детские сады в Узбекистане отчитаются о числе воспитанников и педагогов

© Sputnik / Владимир Акимов
Общество
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Более строгие требования к дошкольным учреждения вступят в силу с 1 января 2019 года.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление  "О мерах по совершенствованию системы управления дошкольным образованием", документ опубликовало Национальное информационное агентство.

Согласно постановлению, с 1 января 2019 года воспитанникам детсадов присвоят персональные идентификационные номера физлиц, также ужесточат требования к лицензированию негосударственных дошкольных учреждений.

"Обязательным лицензионным требованием и условием для выдачи лицензии на деятельность является внесение достоверной информации о дошкольном образовательном учреждении, его воспитанниках, педагогах и образовательно-воспитательном процессе в Информационную систему управления дошкольным образованием", - уточняется в тексте документа.

Недостоверные данные могут стать основанием для приостановки лицензии.

Теги:
закон, Узбекистан, детский сад



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