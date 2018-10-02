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Гульнара Каримова

Генпрокуратура: Гульнара Каримова отбывает наказание по приговору суда

© AP Photo/ Mikhail Metzel
Общество
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Ранее Иман Каримова, дочь Гульнары Каримовой, опубликовала на своей странице в Instagram фото посадочного талона на рейс из Стамбула в Лондон с подписью "мама теперь дома".

ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара, продолжает отбывать наказание в соответствии с приговором суда, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Генпрокуратуры республики.

Ранее Иман Каримова, дочь Гульнары Каримовой, опубликовала на своей странице в Instagram фото посадочного талона на рейс из Стамбула в Лондон 29 сентября. Она также написала, что "мама (Гульнара Каримова – ред.) теперь дома".

"Гульнара Каримова отбывает наказание в установленном порядке", - сказал представитель Генпрокуратуры. Другие детали не раскрываются.

Ранее представитель ведомства подтвердил, что Иман Каримова беспрепятственно покинула Узбекистан, хотя сама девушка пожаловалась на инцидент в аэропорту, из-за которого ей удалось улететь в Лондон только со второй попытки.

© Sputnik / Нина Зотина
Внучка Ислама Каримова улетела в Лондон со второй попытки
По данным Генпрокуратуры Узбекистана, Гульнара Каримова в августе 2015 года была приговорена к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти 2 миллиарда долларов по нынешнему курсу. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.

В декабре 2017 года министерство финансов США внесло Гульнару Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался "вымогательствами".




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