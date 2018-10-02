Абитуриент в Узбекистане доказал ошибку в тестах и поступил на бюджет

Под напором юноши комиссия была вынуждена признать свою неправоту, добавила ему 2,1 балла, и Саидазима Сиддикжонова перевели на бюджетную основу.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Поистине беспрецедентной можно назвать историю абитуриента из Ташкента Саидазима Сиддикжонова. Он смог доказать ошибку Государственного центра тестирования и добился перевода на бюджетное отделение Ташкентской медицинской академии.

Сиддикжонов прошел подготовку в учебном центре Profi Education и в назначенные сроки начал сдавать экзамены по трем предметам. Он показал неплохие результаты. Затруднение вызвал лишь один вопрос по химии.

"Потратив на него очень много времени, он так и не нашёл среди указанных вариантов правильного ответа", - говорится на странице Центра в Facebook.

Молодой человек решил, что вопрос составлен так, что верного ответа на него не может быть. Репетитор по химии, которому Саидазим позвонил сразу после экзамена, подумал, что тот просто не справился с волнением, поэтому не смог ответить на вопрос.

Когда были объявлены результаты экзамена, выяснилось, что Саидазим не добрал всего 0,9 балла для поступления на бюджет – его зачислили на контракт.

Юноша решил подать на апелляцию и доказать свою правоту. Но на пересмотре Сиддикжонов снова "споткнулся" на том же вопросе по химии.

Он подал на апелляцию вторично и стал настаивать, чтобы при этом присутствовал его репетитор.

"В результате Государственный центр тестирования прислал в конце сентября заключение, в котором признается, что правильный ответ на рассматриваемый вопрос дать невозможно", - говорится в сообщении Центра.

Сиддикжонову добавили 2,1 балла и перевели на бюджетную основу.