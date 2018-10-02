Благоустройством Ташкента займется студия Артемия Лебедева

Руководитель, известный российский дизайнер провел встречу в Общественном совете при хокимияте столице.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Студия Артемия Лебедева намерена заняться благоустройством улиц в Ташкенте, сообщается на странице хокимията в Facebook.

Известный дизайнер 2 октября приехал в Узбекистан и провел встречу в Общественном совете при хокимияте столицы.

Студия заинтересована в возможностях, которые Ташкент открывает для профессионалов в сфере городского планирования, дизайна и архитектуры.

Дизайнеры могут принять участие в конкурсе на создание логотипа Ташкента, а также готовы работать по приоритетным темам и рекомендациям, которые озвучили представители столичной администрации.

Ранее Артемий Лебедев на своей странице в Instagram высоко оценил комфортность полетов узбекскими авиалиниями, а также широкий ассортимент фруктов в магазинах.

"Еда в экономе - лучшее, что я ел в пассажирском самолете в этом году", - написал блогер.

Последний раз Лебедев совершал этнографическую поездку в Узбекистан в 2002 году.