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Артемий Лебедев встретился с Советом хокимията Ташкента

Благоустройством Ташкента займется студия Артемия Лебедева

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
Общество
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Руководитель, известный российский дизайнер провел встречу в Общественном совете при хокимияте столице.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Студия Артемия Лебедева намерена заняться благоустройством улиц в Ташкенте, сообщается на странице хокимията в Facebook.

Известный дизайнер 2 октября приехал в Узбекистан и провел встречу в Общественном совете при хокимияте столицы.

Студия заинтересована в возможностях, которые Ташкент открывает для профессионалов в сфере городского планирования, дизайна и архитектуры.

Дизайнеры могут принять участие в конкурсе на создание логотипа Ташкента, а также готовы работать по приоритетным темам и рекомендациям, которые озвучили представители столичной администрации.

Ранее Артемий Лебедев на своей странице в Instagram высоко оценил комфортность полетов узбекскими авиалиниями, а также широкий ассортимент фруктов в магазинах.

"Еда в экономе - лучшее, что я ел в пассажирском самолете в этом году", - написал блогер.

Последний раз Лебедев совершал этнографическую поездку в Узбекистан в 2002 году.

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Семь сортов винограда в обычном ташкентском супермаркете.

Публикация от Artemy Lebedev (@temalebedev)

Теги:
Хокимият Ташкента, Дизайн, Ташкент



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