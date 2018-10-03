Визажист Гоар Аветисян собирает деньги на лечение девочки из Ташкента

На странице в Instagram девушка, у которой более 5 миллионов подписчиков, рассказала историю Эльвиры из Узбекистана, которая мечтает стать капитаном полиции, если выздоровеет.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Визажист Гоар Аветисян, известная благодаря невероятным преображениям клиенток, собирает деньги на лечение десятилетней Эльвиры из Ташкента.

С девочкой Аветисян познакомилась в Российской детской клинической больнице, для подопечных которой устраивала праздник в конце августа.

Визажист, на страницу которой в Instagram подписаны более 5 миллионов человек, поделилась историей малышки.

"Ко мне подошла ее мама и рассказала, что Эльвира никогда не болела, пока в январе не заболела нога... Ей лечили ногу, но состояние ухудшалось, и она начала хромать... затем сделали МРТ, и оно показало большую опухоль возле 4 позвонка. Родом они из Узбекистана, Ташкент...Там ее пытались лечить, ставили разные диагнозы, но когда лечение перестало помогать, врачи отправили ее домой умирать. Врачи сказали, что больше ничем не могут помочь. Но они не стали сдаваться и нашли врача в Москве, который взялся за малышку...Эльвире 10 лет, с 5 лет она занимается танцами и очень красиво рисует", - написала Аветисян.

Она добавила, что если Эльвира выздоровеет, то мечтает стать капитаном полиции. По словам Аветисян, сумма к сбору составляет 5 миллионов рублей.

Ранее визажист помогла собрать за несколько дней 3,8 миллиона рублей для маленького Мухаммадрасула из Таджикистана с диагнозом Гепатобластома.

Гоар Аветисян, которая специализируется на преображениях своих клиенток с помощью косметики, неоднократно приезжала в Узбекистан с мастер-классами, на которых учила девушек секретам макияжа и даже подарила свадебный образ ташкентской невесте.