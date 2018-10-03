Визажист Гоар Аветисян собирает деньги на лечение девочки из Ташкента

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Визажист Гоар Аветисян, известная благодаря невероятным преображениям клиенток, собирает деньги на лечение десятилетней Эльвиры из Ташкента.
С девочкой Аветисян познакомилась в Российской детской клинической больнице, для подопечных которой устраивала праздник в конце августа.
Визажист, на страницу которой в Instagram подписаны более 5 миллионов человек, поделилась историей малышки.
"Ко мне подошла ее мама и рассказала, что Эльвира никогда не болела, пока в январе не заболела нога... Ей лечили ногу, но состояние ухудшалось, и она начала хромать... затем сделали МРТ, и оно показало большую опухоль возле 4 позвонка. Родом они из Узбекистана, Ташкент...Там ее пытались лечить, ставили разные диагнозы, но когда лечение перестало помогать, врачи отправили ее домой умирать. Врачи сказали, что больше ничем не могут помочь. Но они не стали сдаваться и нашли врача в Москве, который взялся за малышку...Эльвире 10 лет, с 5 лет она занимается танцами и очень красиво рисует", - написала Аветисян.
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Дорогие мои , добрый вечер ❤️ В августе мы с вами совершили огромное чудо и за несколько дней собрали 4 миллиона рублей на лечение маленькому Мухаммаду ... каждый из вас стал свидетелем того, что только вместе мы сможем все 🙏🏻 каждый сделал вклад в будущее маленького ангелочка ❤️🙏🏻 . Сегодня, в нашей с вами помощи нуждается ещё один ангелочек по имени Эльвира 👆🏻😔 я увидела ее в инвалидном кресле в коридоре отделения онкологии , когда устраивала там праздник для детей и мам ... Она была настолько слабая и хрупкая , что мне хотелось упасть на колени , обнять ее и отдать ей все свои силы 😔до слез больно видеть обессилевшего ребёнка , страдающего от боли 😔😔😔 . Ко мне подошла ее мама и рассказала, что Эльвира никогда не болела , пока в январе не заболела нога... Ей лечили ногу, но состояние ухудшалось и она начала хромать.... затем сделали МРТ и оно показало большую опухоль возле 4 позвонка 😔 родом они из Узбекистана , Ташкент ... там её пытались лечить ... ставили разные диагнозы, но когда лечение перестало помогать , врачи отправили ее домой умирать 😢😔врачи сказали , что больше ничем не могут помочь 😔🙌🏻.... но они не стали сдаваться и нашли врача в Москве , который взялся за малышку ... . Эльвире 10 лет ❤️.. с 5 лет она занимается танцами и очень красиво рисует 🙏🏻 . Сумма к сбору 5 000 000 рублей , но если каждый из моих подписчиков отправит хоть по 1 рублю, то мы мигом сможет закрыть сбор 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 . Если Эльвира выздоровеет , то мечтает в будущем стать капитаном полиции 😔❤️🙏🏻 мы сможем помочь малышке ???? _______ Реквизиты : 4279 3800 2832 0549 Сбербанк/Eritsyan (Avdalyan) Mariam (Мариам Вардановна) ⠀ Из других стран: Просто пополнить баланс: +7 915 8 500 500 PayPal - mm@macharity.ru ⠀ #МируНуженЧеловек ⠀ Дополнительная информация @mm__mariam 🙏🏻
Она добавила, что если Эльвира выздоровеет, то мечтает стать капитаном полиции. По словам Аветисян, сумма к сбору составляет 5 миллионов рублей.
Ранее визажист помогла собрать за несколько дней 3,8 миллиона рублей для маленького Мухаммадрасула из Таджикистана с диагнозом Гепатобластома.
Гоар Аветисян, которая специализируется на преображениях своих клиенток с помощью косметики, неоднократно приезжала в Узбекистан с мастер-классами, на которых учила девушек секретам макияжа и даже подарила свадебный образ ташкентской невесте.