В Ташкенте лихачи устроили беспредел на дороге: ГУВД опознало виновных

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Правоохранительные органы узбекской столицы провели расследование по факту опасной езды в одном из районов города.
Видео, как несколько лихачей прямо на проезжей части устроили "карусель", было обнародовано в социальных сетях и некоторых местных СМИ. Хамское поведение автомобилистов зафиксировал житель одного из близлежащих домов.
В ГУВД Ташкента в связи с этой информацией провели расследование. По данным ведомства, участники ночного дрифта установлены, к ним будут применены соответствующие меры.