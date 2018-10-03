В Ташкенте лихачи устроили беспредел на дороге: ГУВД опознало виновных

ГУВД Ташкента установило личность участников ночных заездов в одном из спальных районов города. В отношении виновных будут применены соответствующие меры.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Правоохранительные органы узбекской столицы провели расследование по факту опасной езды в одном из районов города.

Видео, как несколько лихачей прямо на проезжей части устроили "карусель", было обнародовано в социальных сетях и некоторых местных СМИ. Хамское поведение автомобилистов зафиксировал житель одного из близлежащих домов.

В ГУВД Ташкента в связи с этой информацией провели расследование. По данным ведомства, участники ночного дрифта установлены, к ним будут применены соответствующие меры.