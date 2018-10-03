"Узбекистон хаво йуллари" переведет рейсы из Домодедово во Внуково

Рейсы будут выполняться по ранее утвержденному графику движения без изменений.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари", начиная с 28 октября переводит все рейсы из в Москву из аэропорта Домодедово в аэропорт Внуково, сообщила пресс-служба.

Рейсы будут выполняться лайнерах Boeing и Airbus по ранее утвержденному графику движения без изменений.

Внуково — международный аэропорт федерального значения, один из четырех основных аэропортов Москвы и Московской области. Он ханимает третье место в России по количеству обслуженных пассажиров за год после аэропортов Шереметьево и Домодедово. В 2017 году объем пассажиропотока аэропорта составил 18 млн 139 тысяч человек.