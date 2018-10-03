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Здание аэропорта Внуково

"Узбекистон хаво йуллари" переведет рейсы из Домодедово во Внуково

© AFP 2018 / DMITRY SEREBRYAKOV
Общество
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Рейсы будут выполняться по ранее утвержденному графику движения без изменений.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари", начиная с 28 октября переводит все рейсы из в Москву из аэропорта Домодедово в аэропорт Внуково, сообщила пресс-служба.

Рейсы будут выполняться лайнерах Boeing и Airbus по ранее утвержденному графику движения без изменений.

Внуково — международный аэропорт федерального значения, один из четырех основных аэропортов Москвы и Московской области. Он ханимает третье место в России по количеству обслуженных пассажиров за год после аэропортов Шереметьево и Домодедово.  В 2017 году объем пассажиропотока аэропорта составил 18 млн 139 тысяч человек.




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