В Узбекистане откроются филиалы двух частных индийских клиник

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В Узбекистане появятся филиалы частных клиник Индии. Речь идет о медицинских учреждениях Medanta и Pratiksha hospital Group, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики.
Реализация проектов потребует в общей сложности более 25 миллионов долларов. На встрече с представителями ведомства руководитель клиники Medanta Нареш Трехан отметил, что филиал в Узбекистане оборудуют современными медицинскими средствами. Там будут работать квалифицированные узбекские врачи, которым предстоит перенять опыт индийских коллег.
Индийские специалисты занимаются лечением заболеваний в области онкологии, кардиологии и травматологии, проводят сложные операции по трансплантации различных органов. В открытии филиала в Узбекистане также заинтересована клиника Pratiksha hospital Group.
Страны активно сотрудничают в сфере медицины и медицинских технологий, а также реализуют ряд совместных проектов в фармацевтической отрасли.
На сегодняшний день в Узбекистане функционируют пять предприятий по производству лекарственных средств и изделий медицинского назначения с участием индийского капитала. В частности, в рамках действующих инвестиционных контрактов реализуются три проекта на сумму 11,4 миллиона долларов.