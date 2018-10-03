15:58 03 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Медицинский работник

В Узбекистане откроются филиалы двух частных индийских клиник

Пресс-служба Министерства Здравоохранения Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
13 0 0

На реализацию проектов в целом планируется направить более 25 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В Узбекистане появятся филиалы частных клиник Индии. Речь идет о медицинских учреждениях Medanta и Pratiksha hospital Group, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики.

Реализация проектов потребует в общей сложности более 25 миллионов долларов. На встрече с представителями ведомства руководитель клиники Medanta Нареш Трехан отметил, что филиал в Узбекистане оборудуют современными медицинскими средствами. Там будут работать квалифицированные узбекские врачи, которым предстоит перенять опыт индийских коллег.

Индийские специалисты занимаются лечением заболеваний в области онкологии, кардиологии и травматологии, проводят сложные операции по трансплантации различных органов. В открытии филиала в Узбекистане также заинтересована клиника Pratiksha hospital Group.

Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Индию
© REUTERS / ADNAN ABIDI
Ход слоном: неочевидные, но важные итоги визита Мирзиёева в Индию
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в начале этой недели завершил свой первый государственный визит в Индию, в ходе которого провел переговоры с руководством страны и представителями ее деловых кругов. Стороны подписали 20 документов, касающихся научно-технического сотрудничества, туризма, сельского хозяйства, юстиции, военного образования, исследования космоса, а также медицины и здравоохранения.

Страны активно сотрудничают в сфере медицины и медицинских технологий, а также реализуют ряд совместных проектов в фармацевтической отрасли.

На сегодняшний день в Узбекистане функционируют пять предприятий по производству лекарственных средств и изделий медицинского назначения с участием индийского капитала. В частности, в рамках действующих инвестиционных контрактов реализуются три проекта на сумму 11,4 миллиона долларов.

В Узбекистане впервые проведена трансплантация печени
Информационная служба Министерства здравоохранения Узбекистана
В Узбекистане впервые пересадили печень
В начале 2018 года в Узбекистане была проведена первая в истории страны операция по пересадке печение пациенту от донора-родственника. Подобные высокотехнологичные операции выполняются лишь в США, России, Швейцарии, Норвегии, Германии, Индии. До этого пациентам из Узбекистана приходилось ехать за границу, трансплантация стоила от 40 до 150-200 тысяч долларов.

Теги:
Медицина, Узбекистан, Индия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Ovçu
    Под прицелом

    Браконьер, попытавшийся незаконно поохотиться на территории одного из азербайджанских заповедников, ранил егерей и сбежал.

  • Овсянка-ремез
    На птичьих правах

    Новый вид птиц отмечен в Беларуси - орнитологи поймали и окольцевали в республике овсянку-ремез.

  • Линии электропередачи
    Да будет свет!

    Российская компания "Россети" поможет Абхазии избежать энергодефицита, если будет создано совместное предприятие, заявил депутат.

  • Премьер-министр Никол Пашинян и вице-премьер Арарат Мирзоян на митинге перед зданием Парламента (2 октября 2018). Еревaн
    Я уйду!

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал скорую отставку с поста главы правительства.

  • Вход в Даугавпилсскую крепость через Николаевские ворота
    Быть или не быть?

    В Союзе самоуправлений Латвии считают, что издания на русском для определённых краёв — необходимость, в Центре госязыка не согласны.

  • Паром Regina Seaways, горевший в Балтийском море
    Вернулись в порт

    Пассажирский паром Regina Seaways, на котором произошло задымление во время плавания в Балтийском море, благополучно прибыл в Клайпеду.

  • Люди в городе
    Молдова ждет!

    Власти Молдовы намерены упростить визовый режим для иностранцев. Соответствующие поправки в законодательство предлагает ввести МИД.

  • Собор Александра Невского в Таллинне.
    Печальный опыт

    Эстонская православная церковь осудила антиканонические действия константинопольского патриарха на Украине.

  • Чи да!
    "Кто ты?"

    Видео, на котором мужчина пристает к прохожим с фразой на осетинском "Чи да?", набрало более миллиона просмотров в YouTube.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Сенаторы во время перерыва
От Иноятова до Куранбаева, или Один день в Сенате Олий Мажлиса
Разгрузка в аэропорту
После такого вы ни за что не сдадите свой чемодан в багаж
Узбекско-индийские отношения в политике, экономике и гуманитарной сфере
Не только Тадж-Махал: что связывает Индию и Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054