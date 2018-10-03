В Узбекистане откроются филиалы двух частных индийских клиник

На реализацию проектов в целом планируется направить более 25 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В Узбекистане появятся филиалы частных клиник Индии. Речь идет о медицинских учреждениях Medanta и Pratiksha hospital Group, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики.

Реализация проектов потребует в общей сложности более 25 миллионов долларов. На встрече с представителями ведомства руководитель клиники Medanta Нареш Трехан отметил, что филиал в Узбекистане оборудуют современными медицинскими средствами. Там будут работать квалифицированные узбекские врачи, которым предстоит перенять опыт индийских коллег.

Индийские специалисты занимаются лечением заболеваний в области онкологии, кардиологии и травматологии, проводят сложные операции по трансплантации различных органов. В открытии филиала в Узбекистане также заинтересована клиника Pratiksha hospital Group.

© REUTERS / ADNAN ABIDI Ход слоном: неочевидные, но важные итоги визита Мирзиёева в Индию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в начале этой недели завершил свой первый государственный визит в Индию, в ходе которого провел переговоры с руководством страны и представителями ее деловых кругов. Стороны подписали 20 документов, касающихся научно-технического сотрудничества, туризма, сельского хозяйства, юстиции, военного образования, исследования космоса, а также медицины и здравоохранения.

Страны активно сотрудничают в сфере медицины и медицинских технологий, а также реализуют ряд совместных проектов в фармацевтической отрасли.

На сегодняшний день в Узбекистане функционируют пять предприятий по производству лекарственных средств и изделий медицинского назначения с участием индийского капитала. В частности, в рамках действующих инвестиционных контрактов реализуются три проекта на сумму 11,4 миллиона долларов.

Информационная служба Министерства здравоохранения Узбекистана В Узбекистане впервые пересадили печень

В начале 2018 года в Узбекистане была проведена первая в истории страны операция по пересадке печение пациенту от донора-родственника. Подобные высокотехнологичные операции выполняются лишь в США, России, Швейцарии, Норвегии, Германии, Индии. До этого пациентам из Узбекистана приходилось ехать за границу, трансплантация стоила от 40 до 150-200 тысяч долларов.