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Девушка идет под сильным дождем

Похолодание и дожди: в Узбекистане кончилось лето

© pixabay
Общество
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К концу недели температура в среднем упадет на 10 градусов.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. В воскресенье температура воздуха в Узбекистане упадет в среднем на 10 градусов и составит 10-15 градусов по Цельсии, сообщает Гидрометцентр РУ.

В конце недели узбекистанцев ожидают дожди и ветер, ночью столбики термометров могут опуститься до 12 градусов по Цельсии. Похожая погода будет наблюдаться по всей республике с разницей с 2-3 градуса.

Ветер
© Sputnik / Макс Ветров
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В Узбекистане осень чаще всего наступает не по календарю, а в начале-середине октября. Также это время сбора урожая и "бархатного сезона". Температура в октябре может опускаться до 10 градусов, в ноябре наступают первые заморозки.

Долгое лето связано с особенностями климата в Узбекистане – он субтропический, резко-континентальный, в целом считается жарким и засушливым.

Теги:
Погода, Узбекистан, осень



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