Похолодание и дожди: в Узбекистане кончилось лето

К концу недели температура в среднем упадет на 10 градусов.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. В воскресенье температура воздуха в Узбекистане упадет в среднем на 10 градусов и составит 10-15 градусов по Цельсии, сообщает Гидрометцентр РУ.

В конце недели узбекистанцев ожидают дожди и ветер, ночью столбики термометров могут опуститься до 12 градусов по Цельсии. Похожая погода будет наблюдаться по всей республике с разницей с 2-3 градуса.

© Sputnik / Макс Ветров Синоптики предупредили ташкентцев о штормовом ветре на выходных

В Узбекистане осень чаще всего наступает не по календарю, а в начале-середине октября. Также это время сбора урожая и "бархатного сезона". Температура в октябре может опускаться до 10 градусов, в ноябре наступают первые заморозки.

Долгое лето связано с особенностями климата в Узбекистане – он субтропический, резко-континентальный, в целом считается жарким и засушливым.