США готовы помогать Узбекистану в открытии англоязычных школ

ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с Министерством образования США, в том числе и в открытии школ с преподаванием на английском языке, сообщила пресс-служба МИД республики.

Делегация Узбекистана во главе с министром народного образования Шерзодом Шерматовым провела в Вашингтоне переговоры с министром образования США Элизабет Дэвос.

"Подчеркнута взаимная заинтересованность в реализации совместных проектов, в том числе открытии общеобразовательных школ с преподаванием всех дисциплин на английском языке", - говорится в сообщении.

Участники встречи рассмотрели перспективы взаимодействия в области совершенствования механизмов управления учебным процессом, внедрения в систему ИКТ, материального стимулирования и социальной поддержки преподавателей, а также моделей финансирования школьного образования.

"Американской стороной выражена готовность на первых этапах взаимодействия оказать содействие в налаживании системы он-лайн подготовки преподавателей и в последующем совместно с профильными университетами США разработать специализированные программы на основе современных методов обучения", - добавили в МИД Узбекистана.

В мае этого года правительства двух стран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере преподавания английского языка.

В августе Американская неправительственная организация (НПО) American Councils for Collaboration in Education and Language Study (ACCELS) спустя 12 лет возобновила свою деятельность в Узбекистане.