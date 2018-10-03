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Туристы осматривают достопримечательность

Ведущие "Орла и решки" покажут Ташкент и Самарканд

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Очередной выпуск популярной телепрограммы выйдет на экраны в октябре, один участник должен прожить на 100 долларов, а другой потратит неограниченное количество денег.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Редакция популярной телепрограммы "Орел и решка" решила посвятить очередной выпуск Узбекистану, сообщает портал Upl 24.

Об этом представители мультимедийной  компании TeenSpirit Studio договорились с послом Узбекистана на Украине Алишером Абдуалиевым. Проект поддерживает Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма.

Японские журналисты в Самарканде
© uzbektourism.uz
"Орел и решка" по-японски: в Самарканде сняли эпизод молодежного шоу

Ведущие посетят два города – Ташкент и Самарканд, один из них сможет потратить всего 100 долларов, а другой – неограниченное количество средств, которые хранятся на "золотой" банковской карте.

Перед каждым путешествием они бросают монету, золотая карта достается тому, кому выпал "орел".

Передача "Орел и решка" с 2011 года выходит на украинском телеканале "Интер", с 2013 года – на российском телеканале "Пятница". Всего за это время вышло более 360 эпизодов о городах в разных уголках мира, передача получила огромную популярность и любовь зрителей.

В конце июня в Самарканде сняли эпизод аналогичного молодежного шоу, которое производят в Японии – Ainori ("Совместная поездка").

Теги:
телепередачи, Ташкент, Самарканд



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