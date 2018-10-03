Родные сгоревших в автобусе узбекистанцев назвали сумму компенсации

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Родственники узбекистанцев, сгоревших в автобусе в Актубинской области, требуют от пятерых подсудимых по этому делу в общей сложности 21 миллион долларов, сообщает Sputnik Казахстан.
На одном из предыдущих судебных заседаний родственники погибших заявляли, что не верят в смерть своих близких, так как им не были предоставлены доказательства и не была проведена экспертиза. Кроме того, они утверждают, что телефоны некоторых пассажиров злополучного рейса до сих пор работают, но на эти номера никто не отвечает.
Услышав, сколько требуют с них потерпевшие, подсудимые стали возмущаться. Они не признают себя виновными и настаивают на полном оправдании.
По версии обвиняемых, после того, как их автобус заглох в степи из-за некачественной солярки, водители вышли на дорогу, чтобы остановить транспорт, который взял бы их на буксир. В то время пассажиры, чтобы согреться, сами включили паяльную лампу. Один из них опрокинул ее, что и привело к трагедии.
Автобус, в котором находились 55 пассажиров — граждан Узбекистана, а также три водителя - уроженцы Казахстана, сгорел на 18 января этого года на 1068 км трассы Самара — Шымкент. Спастись удалось лишь пятерым, 52 узбекистанца погибли в огне.
Родственники погибших в автобусе узбекистанцев: они в рабстве, а не сгорели =>>