23:50 03 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Срочно:
Судебный молоток, архивное фото

Родные сгоревших в автобусе узбекистанцев назвали сумму компенсации

© Sputnik / Андрей Старостин
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (56)
28 0 0

На очередном заседании по делу о сгоревшем в январе этого года автобусе родственники погибших узбекистанцев потребовали компенсацию морального ущерба в размере 21 миллиона долларов. Водители своей вины не признают.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Родственники узбекистанцев, сгоревших в автобусе в Актубинской области, требуют от пятерых подсудимых по этому делу в общей сложности 21 миллион долларов, сообщает Sputnik Казахстан.

На одном из предыдущих судебных заседаний родственники погибших заявляли, что не верят в смерть своих близких, так как им не были предоставлены доказательства и не была проведена экспертиза. Кроме того, они утверждают, что телефоны некоторых пассажиров злополучного рейса до сих пор работают, но на эти номера никто не отвечает.

Услышав, сколько требуют с них потерпевшие, подсудимые стали возмущаться. Они не признают себя виновными и настаивают на полном оправдании.

По версии обвиняемых, после того, как их автобус заглох в степи из-за некачественной солярки, водители вышли на дорогу, чтобы остановить транспорт, который взял бы их на буксир. В то время пассажиры, чтобы согреться, сами включили паяльную лампу. Один из них опрокинул ее, что и привело к трагедии.

Автобус, в котором находились 55 пассажиров — граждан Узбекистана, а также три водителя - уроженцы Казахстана, сгорел на 18 января этого года на 1068 км трассы Самара — Шымкент. Спастись удалось лишь пятерым, 52 узбекистанца погибли в огне.

Родственники погибших в автобусе узбекистанцев: они в рабстве, а не сгорели =>>

Суд под делу о сгоревших в автобусе узбекистанцах
Дмитрий Матвеевl
Водители сгоревшего в Казахстане автобуса изложили свою версию трагедии
В результате расследования на скамье подсудимых оказались водители Барат Танатаров, Нуржан Кыргызбаев и Максат Пернебеков, которых обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, нарушении правил эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть двух и более лиц. По этим статьям им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Вместе с водителями судят механика Бахадира Бердибаева, выпустившего, по версии обвинения, в рейс неисправный автобус, и учредителя фирмы-перевозчика Нурлыбека Телепбаева, которой принадлежал сгоревший автобус.

Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (56)
Теги:
пожар, моральная компенсация, суд, Казахстан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Ситуация на месте столкновения пассажирского автобуса с поездом в поселке Бина Хазарского района. 1 октября 2018 года
    Кто виноват?

    "Азербайджанские железные дороги" опубликовали видео столкновения автобуса с электровозом, в результате которого погибли два и ранены 42 человека.

  • Рюмка, архивное фото
    Недетская находка

    Несколько ящиков безакцизного алкоголя обнаружили в автомобиле воспитательницы детского сада минская милиция.

  • Флаг Россия Абхазия
    Курс на сближение

    Российские депутаты в Сухуме и осудили с абхазскими коллегами наиболее острые вопросы двусторонних отношений.

  • Кол-центр полиции РА
    Не вешайте трубку!

    В Армении персональные данные звонящих в "скорую помощь", полицию и спасателям отныне станут известны операторам экстренных служб.

  • Сотрудница кафе KFC
    Латышский ответ

    Работодателям Латвии хотят запретить требовать от своих сотрудников знания иностранных языков, главное – латышский.

  • Улица Вильняус, архивное фото
    Без разговоров

    Литовским пешеходам запретили говорить по телефону на переходах – нарушителям грозит штраф до 40 евро.

  • Пластиковая посуда на ярком фоне
    Пластик вне закона

    Власти Молдовы намерены ввести штрафы за использование одноразовой пластиковой посуды, которая засоряет окружающую среду.

  • Работающая веб-камера
    Деньги или позор

    Жители Эстонии стали массово получать письма, в которых злоумышленники требуют выкуп и угрожают выложить в Сеть интимные фото и видео жертвы.

  • Граница
    Спуску не будет!

    Нарушителей границы Южной Осетии ждет увеличение штрафов – проект закона уже утвержден на заседании правительства республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Визит Шавката Мирзиёева в Индию
От Агры до Нью-Дели: индийский вояж Шавката Мирзиёева
Россия поставила в Сирию комплексы С-300
Российские комплексы в Сирии: как проходила поставка С-300
Узбекско-индийские отношения в политике, экономике и гуманитарной сфере
Не только Тадж-Махал: что связывает Индию и Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054