Дым под запретом: вступили в силу ограничения курения вейпов и кальянов

Курить кальяны и электронные сигареты официально запрещено на территориях и в помещениях образовательных и медицинских организаций, учреждений культуры и органов власти, во всех видах транспорта, на детских площадках, рабочих местах.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Закон об ограничении курения кальянов и электронных сигарет (вейпов) в общественных местах вступил в силу с 4 октября, сообщило в четверг Министерство юстиции республики.

Закон был принят законодательной палатой, одобрен сенатом в конце июня и подписан президентом страны Шавкатом Мирзиёевым в начале июля. Он вступил в силу через три месяца со дня официального опубликования.

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Документ запрещает курить кальяны и электронные сигареты на территориях и в помещениях образовательных и медицинских организаций, учреждений культуры и органов власти, во всех видах транспорта, на детских площадках, рабочих местах. В местах общественного питания и торговых центрах их можно употреблять только в специально отведенных для этого помещениях. Закон также запрещает рекламу и пропаганду кальянов и вейпов.

Напомним, с апреля 2012 года курение сигарет запрещено во всех закрытых общественных местах, за исключением специально отведенных площадок.