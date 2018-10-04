Директора ташкентской школы №31 восстановили в должности

Пересмотреть дело Нурии Семмари, отстраненной в мае 2018 года, Министерство народного образования Узбекистана, попросили бывшие ученики школы №31.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Несправедливо уволенную в мае 2018 года директора общеобразовательной школы №31 в Ташкенте Нурию Семмари восстановили в должности, сообщает пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана.

В конце августа 2018 года в сервис для приема жалоб учителей "Устоз овози" ("Голос учителя") обратились выпускники школы Гусейн Наджафов и Оксана Ким, которые сейчас находятся в России и Южной Корее. Они обратили внимание на несправедливое отстранение Семмари от должности и попросили Министерство народного образования Узбекистана вновь изучить данное дело.

Контрольно-правовая служба Министерства народного образования Узбекистана изучила дело экс-директора школы №31 и установила, что она была уволена несправедливо.

"Учитывая эффективную и плодотворную работу, а также высокие результаты Нурии Семмари на должности руководителя школы, было принято решение восстановить ее в должности", - говорится в сообщении.

Гусейн Наджафов поблагодарил Министерство народного образования за рассмотрение обращения и возвращение Нурии Семмари на пост директора школы №31.