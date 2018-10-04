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Парковки для автотранспорта у торгового комплекса Пойтахт

Возле торгового комплекса "Пойтахт" появились парковочные места

ГУВД г. Ташкента
Общество
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Парковочные места на на улице Матбуотчилар обозначены разметкой.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Возле торгового комплекса "Пойтахт" появились специально отведенные места для парковки, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Долгое время пространство рядом с ТЦ водители использовали для хаотичной парковки, поскольку улица Матбуотчилар была закрытой, но в мае этого года она снова стала проезжей. Однако, несмотря на запрещающие знаки, автолюбители продолжали оставлять машины на ней.

"Для удобства водителей возле торгового комплекса "Пойтахт" на улице Матбуотчилар организованы места для парковки автотранспорта.

Парковочные места на дороге рядом с ТЦ обозначены разметкой.

Парковки для автотранспорта у торгового комплекса Пойтахт
ГУВД г. Ташкента
Парковки для автотранспорта у торгового комплекса "Пойтахт"



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