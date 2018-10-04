Возле торгового комплекса "Пойтахт" появились парковочные места

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Возле торгового комплекса "Пойтахт" появились специально отведенные места для парковки, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Долгое время пространство рядом с ТЦ водители использовали для хаотичной парковки, поскольку улица Матбуотчилар была закрытой, но в мае этого года она снова стала проезжей. Однако, несмотря на запрещающие знаки, автолюбители продолжали оставлять машины на ней.

"Для удобства водителей возле торгового комплекса "Пойтахт" на улице Матбуотчилар организованы места для парковки автотранспорта.

Парковочные места на дороге рядом с ТЦ обозначены разметкой.