Узбекистан ведет переговоры с Лондоном о возвращении активов Каримовой

ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана ведет переговоры с Великобританией по вопросу возвращения активов, связанных с Гульнарой Каримовой, обвиняемой в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Сурайё Рахмонову.

В отношении старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова возбуждено два уголовных дела.

"В данный момент ведутся переговоры с британскими правоохранительными структурами относительно возвращения активов в рамках вступившего в законную силу судебного решения по делу Гульнары Каримовой", — сказала Рахмонова, не раскрывая деталей переговоров.

© Flickr / Elliott Brown Великобритания хочет конфисковать незаконные активы Гульнары Каримовой

Накануне, 3 октября управление по борьбе с мошенничеством Великобритании сообщило, что намерено конфисковать несколько объектов недвижимости, связанных с Гульнарой Каримовой, в том числе три из них, которые, по данным британской стороны, были приобретены с использованием доходов от коррупционных сделок в Узбекистане.

Гульнару Каримову в августе 2015 года приговорили к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений. Сейчас Каримова находится в заключении.

В июле 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти 2 миллиарда долларов по нынешнему курсу.