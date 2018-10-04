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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне

Узбекистан ведет переговоры с Лондоном о возвращении активов Каримовой

© Sputnik / Alex McNaughton
Общество
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В отношении Гульнары Каримовой расследуется два уголовных дела, общая сумма причиненного ущерба оценивается в 2 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана ведет переговоры с Великобританией по вопросу возвращения активов, связанных с Гульнарой Каримовой, обвиняемой в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Сурайё Рахмонову.

В отношении старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова возбуждено два уголовных дела.

"В данный момент ведутся переговоры с британскими правоохранительными структурами относительно возвращения активов в рамках вступившего в законную силу судебного решения по делу Гульнары Каримовой", — сказала Рахмонова, не раскрывая деталей переговоров.

Британские флаги на фасаде здания в Великобритании
© Flickr / Elliott Brown
Великобритания хочет конфисковать незаконные активы Гульнары Каримовой
Накануне, 3 октября управление по борьбе с мошенничеством Великобритании сообщило, что намерено конфисковать несколько объектов недвижимости, связанных с Гульнарой Каримовой, в том числе три из них, которые, по данным британской стороны, были приобретены с использованием доходов от коррупционных сделок в Узбекистане.

Гульнару Каримову в августе 2015 года приговорили к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений. Сейчас Каримова находится в заключении.

В июле 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти 2 миллиарда долларов по нынешнему курсу.

 

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, Коррупция, Гульнара Каримова, Великобритания, Узбекистан



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