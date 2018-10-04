Кабмин утвердил, где и какие должны быть урны

Постановление "О мерах по дальнейшему повышению эффективности работ в области обращения с бытовыми отходами" также вводит требования к самим урнам и их использованию.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Кабинет министров утвердил нормативы обязательной установки урн в населенных пунктах, следует из постановления "О мерах по дальнейшему повышению эффективности работ в области обращения с бытовыми отходами".

Как следует из документа, у каждого входа в подъезды многоквартирных домов домов должна быть урна. У каждого входа (выхода) в здания организаций, независимо от их организационно-правовой формы, а также торговых объектов полагается устанавливать 1-2 урны. По две урны должны стоять у каждого входа (выхода) в метро, подземные и надземные переходы.

В парках культуры и отдыха, лесных массивах, садах, бульварах, скверах, аллеях и прочих местах отдыха полагается устанавливать урну на каждые 800 квадратных метров площади и на расстоянии не более 40 метров друг от друга при расположении вдоль дорожек.

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На рынках и торговых объектах урна должна быть на каждых 250 квадратных метрах и на расстоянии не более 10 метров друг от друга при установке вдоль линии торговых прилавков.

На остановках общественного пассажирского транспорта, на въездах (выездах) на автостоянки и парковки, а также в специально отведенных местах для курения полагается устанавливать по 1-2 урны.

На дворовой территории лечебных учреждений должна быть одна урна на каждые 700 квадратных метров площади объекта, а на главных аллеях – на расстоянии не более 10 м друг от друга.

На пляжах и территориях рекреационных зон рядом с водой необходимо устанавливать урну на каждые 800 квадратных метров и на расстоянии не более 50 метров друг от друга.

На придомовых территориях многоквартирных домов и центральных площадях, тротуарах и пешеходных зонах вдоль магистральных улиц, а также на мостах должна быть урна через каждые 50 метров в местах с оживленным движением и через каждые 100 метров в малолюдных местах.

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Документ вводит требования к самим урнам и их использованию. Стационарные уличные урны должны быть с опрокидывающимся механизмом и иметь основу для устойчивого закрепления на месте. А в радиусе до 5 метров от торговых павильонов полагается устанавливать переносные урны или со съемными ведрами внутри для опорожнения. Опорожнять и очищать их необходимо систематически по мере наполнения, но не реже раза в сутки, а промывать и дезинфицировать – не реже раза в месяц либо использовать специальные мусорные мешки (пакеты).

В постановлении расписан порядок организации мусоросборочных пунктов. Они должны быть удалены от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха минимум на 20 метров, но не более чем на 100 метров, а также находиться вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий.

Контейнеры должны отличаться по цвету для раздельного сбора отходов и маркироваться специальными знаками и надписями. Всего предусматривается четыре вида обязательных контейнеров и еще три – дополнительных. Перерабатываемым отходам соответствует синий цвет контейнера, органическим (пищевые и т.д.) - коричневый, неперерабатываемым - серый, опасным (ртутьсодержащие лампы, отходы ртутных термометров, все виды аккумулирующих элементов и т.п.) - оранжевый. Контейнер для пластмассовых отходов должен быть желтым, для стеклянных отходов - белым, для бумажных отходов - голубым.