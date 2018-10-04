Пассажиры "Узбекских авиалиний" смогут без штрафа вернуть билеты до Москвы

Без штрафов можно будет вернуть авиабилеты на 28 октября и позже, купленные из Узбекистана в аэропорт Домодедово.

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Авиакомпания "Узбекистон хаво уйллари" не будет взимать штрафы с пассажиров рейсов из Москвы в города Узбекистана при возврате билетов. Данная мера связана с переводом всех рейсов с 28 октября из аэропорта Домодедово в аэропорт Внуково.

"Уважаемые пассажиры рейсов авиакомпании Uzbekistan Airways, следующих в Москву или обратно. В случае возникновения неудобств в связи с изменением аэропорта в Москве с Домодедово на Внуково, Uzbekistan Airways предоставляет возможность возврата авиабилетов на рейсы из Узбекистана в Москву и обратно с датой вылета с 28 октября и позже без уплаты дополнительных штрафов. Данное правило распространяется на весь срок действия билетов, в которых как пункт следования указан аэропорт Домодедово", — сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика.

© AFP 2018 / DMITRY SEREBRYAKOV "Узбекистон хаво йуллари" переведет рейсы из Домодедово во Внуково

В авиакомпании уточнили, что вернуть авиабилеты возможно по месту их приобретения. Электронные проездные документы можно сдать онлайн на специальном ресурсе для бронирования в установленном порядке.

На этой неделе стало известно, что "Узбекские авиалинии" переводят все свои рейсы из московского аэропорта Домодедово в другую воздушную гавань — Внуково. Пресс-служба перевозчика объяснила это решение "экономической целесообразностью". В Домодедово в свою очередь заявили, что в любом случае продолжат поддерживать деловые связи с узбекской авиакомпанией.