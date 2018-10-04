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ТЭФИ-2018

В Ташкенте стартовал Международный телефестиваль "ТЭФИ-Содружество"

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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В программе восьмого международного фестиваля 13 работ из 12 стран СНГ и ближнего зарубежья. Кроме того, участников "ТЭФИ-Содружество" ждут мастер-классы и дискуссии о тенденциях в информационной сфере.

ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. В столице Узбекистана открылся восьмой телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество". Ташкент принимает это мероприятие впервые.

"Каждый год в одной из стран СНГ проводится этот фестиваль, цель которого - задать новую планку мастерства телевидения в странах, регулярно участвующих в этом престижном мероприятии. Сегодня он впервые проходит в Узбекистане", — заявил на открытии фестиваля заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

Тема фестиваля — "Образ Родины: время, место, судьба"

Отснятая кинопленка
© Sputnik / Владимир Песня
Фестиваль "ТЭФИ-Содружество" состоится в Ташкенте в октябре
В числе организатором телефестиваля фонд "Академия российского телевидения", Международный фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям России.

В рамках "ТЭФИ" представят 13 телепрограмм и документальных фильмов из 12 государств СНГ и ближнего зарубежья. Кроме того, в рамках форума состоятся мастер-классы и круглый стол, посвященный проблемам современного телевидения. Церемония награждения состоится в субботу вечером. Со списком конкурсных работ можно ознакомиться на сайте "ТЭФИ".

На фестиваль приехали теле- и кинопродюсер Александр Олейников, журналист, теле- и радиоведущий Михаил Кожухов а также заслуженный деятель искусств России Дмитрией Астрахан.

В рамках фестиваля также пройдет узбекско-российский медиа-форум, где обсудят основные направления и перспективы сотрудничества двух стран в области телекоммуникаций.

Теги:
СНГ, фестиваль, Фестиваль, Телевидение, Узбекистан



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