Decathlon может открыть в Узбекистане магазины спорттоваров

ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. В Узбекистане могут открыться магазины спорттоваров Decathlon, сообщается на странице хокимията Ташкента в Facebook.

Эту возможность представители компании обсудили в ходе встречи с исполняющим обязанности хокима столицы Джахонгиром Артыкходжаевым.

Пресс-служба хокимията Ташкента Встреча с компанией Decathlon прошла в Ташкенте

"Сегодня в столичном хокимияте прошла встреча представителей Decathlon с исполняющим обязанности хокима Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым. Генеральный директор Decathlon по Центральной Азии Жером Антонио Да Сильва рассказал об истории своей компании и отметил, что производство компании расположено более чем в 30 странах мира и насчитывает около ста тысяч сотрудников", - говорится в сообщении.

Помимо торговой марки Decathlon, компании принадлежит более 20 брендов, в том числе Artengo (спорт с ракетками), Aptonia (здоровье), Nabaiji (плавание) и другое.