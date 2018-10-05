Махаллинские справки перестанут требовать с 15 октября

Махаллинские справки больше не потребуются для подтверждения прописки, отсутствия работы, ухода за детьми, одинокими лицами, пенсионерами и инвалидами, а также для характеристики гражданина.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. С 15 октября ряд госуслуг граждане смогут получать без предоставления махаллинских справок, следует из постановления о коренном сокращении видов подтверждающих документов, выдаваемых органами самоуправления граждан, сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции.

Махаллинские справки больше не потребуются для подтверждения прописки, отсутствия работы, ухода за детьми, одинокими лицами, пенсионерами и инвалидами, а также для характеристики гражданина. Эти сведения органы государственного и хозяйственного управления или местной власти будут запрашивать у региональных отделений МВД и Минтруда.

С 1 января 2020 года госорганы также в процессе оказания услуг будут самостоятельно запрашивать сведения о составе семьи, степени родства и семейном положении гражданина у отделов ЗАГС.