Аминов: БПИ вдвое увеличило собираемость платежей за энергоресурсы

В Бюро принудительного исполнения заявили, что большинство должников не платят за коммунальные услуги, хотя имеют такую возможность.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Заместитель директора Бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генпрокуратуре Узбекистана Шохрух Аминов рассказал о работе по взысканию платежей за использование энергоресурсов и имеющихся проблемах. После создания этой контрольной структуры ситуация с долгами населения заметно улучшилась. Каких результатов уже удалось достичь, читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.

"За короткий промежуток времени за потребляемые энергоресурсы было взыскано 29,5 триллиона сумов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель больше на 14,6 триллиона, или на 98%", — сказал Аминов.

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По его словам, новое Бюро доказало эффективность своей работы, собрав почти в полтора раза больше долгов с населения при численности сотрудников в 2,5 раза меньшей, чем в контролирующих структурах "Узбекэнерго", "Узтрансгаза" и организаций водообеспечения. Если за 5 месяцев 2017 года было взыскано всего 5,9 триллиона сумов, то после организации БПИ за этот же период 2018 года было собрано уже 14,2 триллиона сумов.

"Один госинспектор БПИ выполнил объем работы, как шесть его коллег из бывших аналогичных структур - "Узбекэнерго", "Узтрансгаза" и предприятий водоснабжения", — сказал представитель бюро.

Кроме того, в ходе оперативных мероприятий по взысканию задолженностей было выявлено 157 случаев нанесения ущерба в размере 60,8 миллиарда сумов. По этим фактам возбуждены уголовные дела.

Кроме того, из-за долгов более 150 тысяч потребителей были отключены от сети. Около 100 сотрудников предприятий газоснабжения и водоснабжения были привлечены к уголовной ответственности за коррупцию и растрату.

"Самое главное, что в результате реализации этих мер нам удалось сократить дебиторскую задолженность. Кроме того, после создания БПИ в жилых домах проведена инвентаризация", — заявил Аминов.

По его словам, в результате инвентаризации выявлена задолженность на сумму свыше 1,7 триллиона сумов и возбуждено 168 уголовных дел.

"Но с этими цифрами я не могу сказать, что БПИ выполнило все свои задачи, потому что еще рано говорить, что у нас не осталось проблем", — добавил Аминов.

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По словам представителя БПИ, на сегодняшний день резко возросла дебиторская задолженность населения. Так, из почти девяти тысяч махаллей треть оказалась с низкой платежеспособностью. В них проводится разъяснительная работа, выявляются недочеты и проходят встречи с гражданами. В Бюро уверены, что наведение порядка в этой сфере позволит повысить качество обслуживания и выделить дополнительные средства на модернизацию инфраструктуры и промышленности.