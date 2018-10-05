Аминов: БПИ вдвое увеличило собираемость платежей за энергоресурсы

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Заместитель директора Бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генпрокуратуре Узбекистана Шохрух Аминов рассказал о работе по взысканию платежей за использование энергоресурсов и имеющихся проблемах. После создания этой контрольной структуры ситуация с долгами населения заметно улучшилась. Каких результатов уже удалось достичь, читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.
"За короткий промежуток времени за потребляемые энергоресурсы было взыскано 29,5 триллиона сумов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель больше на 14,6 триллиона, или на 98%", — сказал Аминов.
"Один госинспектор БПИ выполнил объем работы, как шесть его коллег из бывших аналогичных структур - "Узбекэнерго", "Узтрансгаза" и предприятий водоснабжения", — сказал представитель бюро.
Кроме того, из-за долгов более 150 тысяч потребителей были отключены от сети. Около 100 сотрудников предприятий газоснабжения и водоснабжения были привлечены к уголовной ответственности за коррупцию и растрату.
"Самое главное, что в результате реализации этих мер нам удалось сократить дебиторскую задолженность. Кроме того, после создания БПИ в жилых домах проведена инвентаризация", — заявил Аминов.
По его словам, в результате инвентаризации выявлена задолженность на сумму свыше 1,7 триллиона сумов и возбуждено 168 уголовных дел.
"Но с этими цифрами я не могу сказать, что БПИ выполнило все свои задачи, потому что еще рано говорить, что у нас не осталось проблем", — добавил Аминов.